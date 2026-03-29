Ее считали идеалом красоты: кто была одной из самых влиятельных императриц Европы

Ее называли иконой стиля, мятежной императрицей и одной из самых влиятельных женщин Европы. Елизавета Баварская, известная как Сиси, покорила мир не только красотой, но и характером, который ломал строгие правила двора.

О том, какой жизнь императрицы была на самом деле, пишет Medium.

Какими были ранние годы Елизаветы Баварской?

Сиси родилась 24 декабря 1837 года в Мюнхене. Она была четвертым ребенком герцога Максимилиана Йозефа Баварского и принцессы Людовики.

Как представительница баварской аристократии, Сиси получила классическое образование: изучала литературу, историю, музыку и искусство. Она владела несколькими языками, в частности немецким, французским и венгерским. С детства увлекалась спортом, особенно любила верховую езду.

Сиси обожала верховую езду / Портрет Елизаветы Баварской

Ее жизнь кардинально изменилась в апреле 1854 года, когда она стала женой императора Австрии Франца Иосифа. Однако этот брак не принес ей счастья. При дворе Сиси начала конфликтовать со своей свекровью, императрицей Елизаветой. Их взгляды на жизнь разнились. Старшая женщина строго придерживалась протокола, тогда как Сиси не принимала жестких придворных правил.

Несмотря на внутренние переживания и растущую депрессию, Сиси оставалась символом красоты и стиля. Она прославилась своими роскошными длинными волосами и узнаваемой прической – косами, уложенными в узел. Ее образ стал примером для подражания среди женщин по всей Европе. Она отдавала предпочтение элегантной, сдержанной одежде и избегала чрезмерной роскоши.

Какой была политическая деятельность Сиси?

С годами психологическое состояние императрицы ухудшалось. Она все больше чувствовала себя несчастной и недовольной своей ролью императрицы. Поэтому Сиси начала отдаляться от придворной жизни и часто путешествовала, в частности в Венгрию, Грецию и на Корфу.

Особое место в ее сердце занимала Венгрия. Там она чувствовала себя свободнее, чем в Вене, и чувствовала тесную связь с местной культурой. Она хорошо владела венгерским языком, интересовалась традициями и историей страны, с удовольствием проводила время на природе – каталась верхом и ходила в горы.

Императрица Элизабет / Картина Франца Ксавера Винтергальтера

Сиси также поддерживала искусство. Она посещала концерты, спектакли и другие культурные мероприятия. В то же время она не оставалась в стороне от общественных проблем и интересовалась политикой и поддерживала инициативы, связанные с образованием женщин и помощью малообеспеченным.

Императрица также активно занималась благотворительностью, делала щедрые пожертвования и лично посещала больницы, поддерживая тех, кто в этом нуждался. Ее помнили как отзывчивого и сострадательного человека.

Как погибла Сиси?

Несмотря на все усилия обрести внутренний покой, жизнь Сиси завершилась трагически. В возрасте 60 лет она погибла от рук итальянского анархиста Луиджи Лучени.

10 сентября 1898 года, во время поездки в Женеву, Сиси шла по набережной озера Леман, когда на нее напали. Нападавший планировал убить герцога Орлеанского, но, не найдя его, решил напасть на следующую важную на вид особу. Он ударил императрицу в грудь заостренным напильником. Несмотря на попытки спасти ее, через несколько часов она умерла.

Убийство Сиси / Художественное изображение

Смерть Сиси всколыхнула всю Европу. На ее похороны собрались тысячи людей, а сама она осталась в истории как яркая и культовая фигура, которую до сих пор помнят.

Почему Елизавету Баварскую начали называть Сиси?

Как пишет Wien mal anders, полное имя императрицы – Елизавета-Амалия-Евгения, герцогиня Баварская, однако в истории она закрепилась под именем Сиси Австрийская. Но это прозвище появилось не сразу.

В детстве ее называли Лисси – уменьшенной формой от Элизабет. Когда же она оказалась в Вене, это имя показалось слишком сложным. Люди стремились иметь императрицу, имя которой легко произносить.

Именно тогда за ней закрепилось короткое и благозвучное Сиси, которое сопровождало ее всю жизнь.

