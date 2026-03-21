София Яблонская родилась в 1907 году и уже с юных лет ее самой большой мечтой был кинематограф. Об этом пишет издание "Украинки".

Что известно о жизни Софии Яблонской?

Художница родилась в селе на Львовщине, однако в 20 лет переехала во Францию, ведь именно там хотела изучать кинематограф, однако на этом женщина не остановилась. В Париже попробовала себя в киносъемках, а также работала манекенщицей.

Впоследствии вдохновилась рассказами своего гражданского мужа Кристиана Кальяра об Африке, поэтому отправилась в Марокко.

Интересно! Яблонская была знакома с Винниченко, который ухаживал за ней, однако она не ответила взаимностью.

После первого путешествия она решила осуществить второе – вокруг света. Для того, чтобы поездка не была бесполезной, она заключает договор с компанией "Фильмтак". Согласно ему, Яблонская должна была снимать документальные ленты о жизни населения Индокитая. Стоит сказать, что к женщинам и "белым людям" там относились враждебно, поэтому ей понадобилась вся изобретательность, на которую она была способна, чтобы снять уникальные кадры.

Жизнь Яблонской была насыщенной: смотрите видео

Кроме этого, среди ее общества тоже мало кто верил, что женщина сможет снять нечто подобное, однако Яблонская показала, что сомнения были напрасными. Ее путешествие длилось три года и было запечатлено многими кадрами. На момент окончания поездки ей было 27 лет, а она уже была известной и признанной.



Фото из коллекции Яблонской / Фото "Украинки"

Яблонская сознательно шла на риски: она посещала места, куда никто не рисковал ехать. Там ее пытались забрасывать камнями, однако это ее не останавливало, а наоборот будто заставляло действовать дальше. Кроме этого, она путешествовала без знания языков, но все же находила слова (или жесты), чтобы объяснить местным, что камера не забирает жизни и многое другое. Тибульцы нарекли кинооператора "красной птицей".

Что могло повлиять на Софию Яблонскую?

София Яблонская родилась в семье священника, однако местные вспоминают, что он имел не совсем стандартные убеждения для своего времени, пишет издание "Локальная история". В частности, вспоминают, что он лечил людей.

Местная учительница из села Тарасовка, где родилась Яблонская, также рассказала, что он был москвофилом, а во время Первой мировой семья даже жила в России, однако впоследствии вернулась на Львовщину. Она также считает, что это отец научил Яблонскую "не бояться быть другой", ведь ее судьба очень отличается от того, как выглядела тогда жизнь женщины.

