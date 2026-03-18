О них мы поговорим позже, ведь начать стоит с того, что реакция на резонанс не заставила себя долго ждать – Reg_Bah и Soler1 написали сатирический фанфик ""Ежилы ишбы" по этому сериалу, который тоже приобрел популярность. 24 Канал пообщался с авторами и разбирался в том, что именно произошло и почему восторженные отзывы россиян на творчество наших авторов – совсем не то, что они ожидали.

"Ожесточенное соперничество" – что это за сериал?

Сериал "Ожесточенное соперничество" выходит с ноября 2025 года. Он уже собрал немало восторженных представителей западной аудитории, однако совсем не нравится украинцам. Дело в том, что эта история об отношениях российского и канадского хоккеистов.

Уже того, что один из героев родился в Москве, достаточно, чтобы вычеркнуть этот сериал из своих списков к просмотру. Интересно, что никто не увидел проблемы в том, чтобы рассказывать историю, где один из главных героев россиянин – Илья Розанов, во время, когда уже 4 года продолжается полномасштабная война против Украины.

Однако это еще не все. В сериале освещают события 2014 года, где полностью игнорируется начало гибридной агрессии России против Украины. Отец одного из главных героев – генерал российской армии, однако эти события не упоминаются никоим образом. Это выглядит как замалчивание агрессии против нашего государства и искажение реальности 2014 года.

Получается, что аудитория HBO смотрит длинные сцены с диалогами на русском. Это способствует формированию чувства эмпатии к персонажам, ведь они "находятся под давлением системы". После просмотра многие фанаты, вероятно, переносят свои впечатления на реальных россиян и воспринимают их как людей, которые ничего не могли изменить и тоже оказались на пути системы, пишет skvot.

Конечно, это возмущает украинцев. "Заклятое соперничество" показывает, что можно терпеть россиян и воспринимать их картину мира, то есть поддаваться пропаганде.

Что сделали украинские авторы Reg_Bah и Soler1?

Общественная реакция на этот раз превзошла все возможные ожидания. Украинские авторы Reg_Bah и Soler1 создали целый фанфик "Ежили ишбы" по сериалу, где показали абсурдность российской реальности. Сейчас он в топе на ресурсе АО3 (Archive of Our Own). Это самый популярный "русскоязычный" фанфик среди 339 639 таких работ.

Кстати, по "русскоязычности" текста. Это не совсем так, ведь фанфик – это рифмованная "трагифарсовая драма в трех действиях". Фактически, работа написана украинским транслитом русских слов.

Сам фанфик рассказывает историю об этих же хоккеистах, однако россиянин Илья идет на так называемую СВО, где погибает от удара FPV-дрона на Покровском направлении. Его парень-канадец отправляется в Россию, чтобы получить то, что обычно получают вдовы российских солдат.

Почему появился "Ежили ишбы"?

Одна из авторов работы рассказала в комментарии 24 Каналу, что вся работа началась с раздражения. Дело как раз в том, что сериал, о котором мы говорили ранее, был везде. Это откровенно надоедало, поэтому появился такой ответ фанатам.

И вот в самых смелых видениях мы себе представляли, что станем испорченным днем для фанатов этой глупости. В диалоге шутили: если хоть один россиянин расстроится, то существование текста уже себя оправдало. Сегодня думаем, что российских слез было чуть больше. А еще больше – украинских улыбок. Лучшего результата невозможно и представить,

– объяснила она.

Впрочем, реакция российской аудитории была не совсем такой. Многим фанфик действительно понравился и это много говорит о россиянах, их умение считывать контексты и общее понимание ситуации. Россияне не поняли, что их высмеяли и серьезно начали говорить о том, что "хоть кто-то их понимает".

Впрочем, все же часть россиян таки смогла понять, что их обидели. Именно поэтому они много ныли и жаловались на текст. По словам автора, именно украинцы вывели "Єжилі ішби" в российские топы и заставили их увидеть, что несмотря на попытки притворяться хорошими, мы понимаем, какие они на самом деле. Такого ажиотажа сначала не ожидали, однако он уже произошел.

Еще интереснее была реакция западной аудитории, ведь перевести оригинал текста через гугл переводчик почти невозможно. Поэтому им пришлось ждать официальные переводы, которые, кстати, уже появились. В частности, можно ознакомиться английским переводом от auxrenne или даже послушать исполнение на ютуб-канале Andrew Amand.

К слову, автор не хочет брать на себя роль интерпретатора текста, ведь то, что читатель вынесет из текста – это именно его ответственность.

Среди прочего интерес вызывает название. Автор рассказала, что все лавры за это принадлежат Артему Марево. По его словам, она не имеет перевода, однако в сети объяснили, что "Ежили" – это "если бы", а "ишбы" – "только бы". Фактически, слова имеют перевод, однако смысла в словоупотреблении нет.

Основная цель заключается в сбивании того накрученного статуса "загадочной души" и лишения надуманной элитарности всего российского,

– подчеркнула она.

В то же время написание фанфика заняло немного. Автор шутит, что это видно по качеству. Перед публикацией фанфик где-то сутки "отлеживался", ведь, по словам автора, она думала, не слишком ли он "недосказанный".

Хотелось сделать месседж максимально прозрачным и однозначным: Россия это плохо, россияне это плохо, коллективная ответственность это важно,

– объяснила она.

Украинцы не остались в стороне и тоже прокомментировали творения авторов. Конечно, большинство аудитории в восторге.

"Как говорится sheackspear is not ded";

"Прислушайтесь же ухом неравнодушным, мы трудом все изъяны наверстаем!";

"Этот шедевр должен видеть мир";

"Это гениально!";

"Автор(ка?), я Вас люблю, люблю до безумия, целую руки, щеки, в лоб за такую работу".

Этот кейс – прекрасный пример того, как украинцы отстаивают свое мнение в неординарные способы и находят возможность высказаться там, где их не слышат и таки получают возможность быть услышанными. Россия продолжает преступную войну против Украины и каждый россиянин несет ответственность за это. Этого нельзя забывать и об этом стоит напоминать всем, у кого возникают малейшие сомнения.