Императрица Сиси собственноручно сблизила мужа с другой женщиной: что на самом деле произошло

Австрийская императрица Сиси, которую называли одной из самых красивых женщин того времени, была известна своей незаурядной личностью. В частности, история ее императорской семьи скрывает немало необычных фактов, а именно отношения между ней, ее мужем, императором Францем Иосифом, и известной венской актрисой Катариной Шратт.

Была ли у императора Австрийской империи любовница и действительно ли Елизавета Баварская собственноручно этому способствовала, рассказывает в Threads пользователь @olya.lucic.

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Почему Сиси сама нашла для своего мужа близкую подругу

Все помнят Елизавету Баварскую, то есть Сиси, благодаря роскошным волосам, тонкой талии и трагической судьбе. Но мало кто знает, что императрица не выносила жизни при венском дворе.

Ее изматывали церемонии, строгий этикет, интриги, и поэтому она довольно часто уезжала из Вены, порой даже на долгие годы.

Пока Сиси путешествовала, Франц Иосиф оставался в столице и управлял огромной империей. В это время в его жизни появляется одна из самых популярных актрис Вены – Катарина Шратт, которая становится его близкой подругой.

Впрочем, самое интересное то, что знакомству императора с актрисой способствовала именно Сиси, по данным многих историков и биографов.

Есть свидетельства того, что императрица якобы знала об этом общении и даже поддерживала его, ведь понимала, что больше не может быть для мужа тем человеком, которого он нуждался рядом.

В результате Франц Иосиф начал регулярно навещать Екатерину Шратт. Они переписывались, он дарил ей дорогие подарки, поддерживал финансово и т. д. Их связь длилась десятилетиями.

Как историк я не могу написать: "Да, они были любовниками". Потому что это было бы неправдой. Прямых доказательств интимных отношений между Францем Иосифом и Екатериной Шратт не существует,

– написала Ольга.

Единственное, что сохранилось от этих отношений, – это сотни писем, сведения о подарках и т. д. Но ни одно из этих свидетельств не позволяет утверждать об интимном характере таких отношений.

До сих пор история Сиси, Франца Иосифа и Катерины Шратт остается одной из самых удивительных страниц европейских монархий, поскольку показывает, насколько сложными могли быть отношения в высших кругах общества того времени.