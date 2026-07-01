Была ли у императора Австрийской империи любовница и действительно ли Елизавета Баварская собственноручно этому способствовала, рассказывает в Threads пользователь @olya.lucic.
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Почему Сиси сама нашла для своего мужа близкую подругу
Все помнят Елизавету Баварскую, то есть Сиси, благодаря роскошным волосам, тонкой талии и трагической судьбе. Но мало кто знает, что императрица не выносила жизни при венском дворе.
Ее изматывали церемонии, строгий этикет, интриги, и поэтому она довольно часто уезжала из Вены, порой даже на долгие годы.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Пока Сиси путешествовала, Франц Иосиф оставался в столице и управлял огромной империей. В это время в его жизни появляется одна из самых популярных актрис Вены – Катарина Шратт, которая становится его близкой подругой.
Впрочем, самое интересное то, что знакомству императора с актрисой способствовала именно Сиси, по данным многих историков и биографов.
Есть свидетельства того, что императрица якобы знала об этом общении и даже поддерживала его, ведь понимала, что больше не может быть для мужа тем человеком, которого он нуждался рядом.
В результате Франц Иосиф начал регулярно навещать Екатерину Шратт. Они переписывались, он дарил ей дорогие подарки, поддерживал финансово и т. д. Их связь длилась десятилетиями.
Как историк я не могу написать: "Да, они были любовниками". Потому что это было бы неправдой. Прямых доказательств интимных отношений между Францем Иосифом и Екатериной Шратт не существует,
– написала Ольга.
Единственное, что сохранилось от этих отношений, – это сотни писем, сведения о подарках и т. д. Но ни одно из этих свидетельств не позволяет утверждать об интимном характере таких отношений.
До сих пор история Сиси, Франца Иосифа и Катерины Шратт остается одной из самых удивительных страниц европейских монархий, поскольку показывает, насколько сложными могли быть отношения в высших кругах общества того времени.