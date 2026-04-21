Родилась в апреле, а отмечала в июне: какой монарх праздновал день рождения дважды в год

Несмотря на то, что королева Елизавета II в целом жила не так как все, ведь была монархом, она еще и праздновала свой день рождения не традиционно. В целом это происходило дважды в год. И было такое празднование не прихотью короны, а давней традицией.

Почему у Елизаветы II было 2 дня рождения?

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. И обычно этот день она праздновала приватно, а именно в кругу семьи. Зато второй день рождения происходил летом во время масштабной церемонии Trooping the Colour.

В тот день в стране устраивали парады, военные шоу и публичные торжества, которые собирали тысячи зрителей. На самом деле причина такого празднования день рождения берет начало еще с 1600-х годов с события, которое называлось Trooping the Colour.

Это было сначала только военным упражнением, которое могло возникнуть во времена правления Карла II. Ведь тогда для солдат было крайне важно знать цвета своих полков, чтобы они могли находить их во время боя.

В 1748 году было решено, что во время такого военного события, также будет отмечаться официальный день рождения монарха. Поэтому это означало, что каждый монарх, начиная с короля Георга II, вероятно, будет праздновать свой день рождения в день, который на самом деле не был его днем рождения.

И уже в 1800-х годах празднования проводились в конце мая, хотя сейчас это проводится в субботу в начале июня.

Что известно о праздновании Trooping the Colour?

Торжественная церемония проходит в июне, чтобы гарантировать хорошую погоду. Кроме того, Trooping the Colour часто называют "вторым днем рождения" короля или королевы, ведь оно создано не для приватности, а для публики и масштабного зрелища, отмечается на Britannica.

В переводе с английского церемонии означает "вынесение флага", ведь раньше солдаты на поле боя должны были ориентироваться благодаря цветам флагов.

Поэтому сейчас церемония предусматривает вынесение этого флага перед строем, чтобы военные могли его узнать. И сейчас это превратилось в грандиозный парад: монарх принимает салют, осматривает войска, а по улицам проходят гвардейцы, кавалерия и военные оркестры.

Завершается все появлением королевской семьи на балконе Букингемского дворца и авиашоу.



Как выглядит церемония Trooping the Colour

