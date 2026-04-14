Как началась любовь Елизаветы II к собакам и какой была первая порода королевы, отмечается на сайте euronews.

Что известно о собаках Елизаветы II?

Больше всего ассоциируется с королевой Елизаветой II именно ее любимая порода собак – корги. Она любила этих собак на протяжении всей жизни. Впервые такую породу во дворец привез отец королевы, Георга VI.

А потом на свое 18-летие Елизавета получила большой подарок – собственную собаку. Ее назвали Сьюзен. И она стала любимицей королевы.

В течение 15 лет Сьюзен была верной компаньонкой королеве, которая после ее смерти стала обладательницей еще 30 потомков корги. Похоронили Сьюзен на кладбище домашних животных в Сандрингеме, которое основала еще королева Виктория.



Надгробие над могилой Сьюзен / Фото Тима Грэма, Getty Images

Королева скрещивала корги с таксами, чтобы получить так называемых дорги, один из которых пережил ее.

А в 2018 году Елизавета сообщила, что больше не будет держать корги, потому что слишком волновалась что будет со всеми собаками после ее смерти. Но в 2021 году ей снова подарили 2-х собак – корги и дорги.

Сейчас существует даже генеалогическое дерево корги Елизаветы, которое создали BBC.



Собаки породы корги, происходившие от Сьюзен / Скриншот генеалогического дерева BBC

Почему именно корги?

В целом пемброк-корги были распространены в Уэльсе, а для Англии оставались довольно новой породой. Когда отец Елизаветы обратился к заводчице Тельме Грей за собакой, она привезла несколько щенков из своего питомника в графстве Суррей, и семья выбрала одного, пишут в BBC.

Он назывался Розавел Золотой Орел, но во дворце его быстро начали называть просто Дуки. А через несколько лет появился еще один щенок в семье – Леди Джейн. Впоследствии Елизавета получила уже собственную собаку на свое совершеннолетие. Поэтому корги стали любимыми домашними животными королевы.

Интересно, что связь Елизаветы и Сьюзен имела несколько более глубокий смысл, ведь это также была связь с отцом королевы. И каждый щенок после Сьюзен был способом сохранить частичку этого и напомнить, что жизнь и династии продолжаются.

За все годы разведения корги королева ни разу не продала щенков. Они или все оставались с ней, или же их отдавали заводчикам, родственникам или друзьям.

Все собаки Елизаветы всегда путешествовали с королевой от дворца к дворцу. А на Рождество каждый из них даже имел собственный чулок, который наполняли подарками.

Часто собаки могли спать в личных апартаментах королевы, хотя во дворце было более 700 комнат. А еще для корги были специально обустроены отдельные комнаты.

Заметьте! На момент смерти королевы у нее оставались 2 корги, кокер-спаниель и дорги. Стало известно, что 2 корги остались жить с герцогом и герцогиней Йоркскими, Эндрю и Сарой.

