От неудачной "шляпы" до символа надежды и возрождения: какими раньше были главные елки страны

6 декабря в Киеве заработает главная елка страны. Каждый год она становится символом борьбы, несокрушимости украинцев и нового начала.

Главную елку в Киеве ежегодно наряжают иначе. 24 Канал рассказывает, как ее украшали в течение последних лет.

2020 год

Праздничный сезон 2020 года отметился заметными изменениями в выборе декора. Верхушку елки украсили шляпой, вдохновленной темой "Волшебного леса". Однако после значительной негативной реакции организаторы решили отказаться от этого дизайна в пользу более традиционной Вифлеемской звезды.



Эту елку много обсуждали / Фото КГГА

Этот год стал одним из самых обсуждаемых.

2021 год

Эту елку считают одной из самых красивых. Это было праздничное дерево в красно-золотых цветах. Дизайнеры не пожалели гирлянд, поэтому елка выглядела просто роскошно.



Елка 2021 года / Фото КГГА

Тогда царила атмосфера уюта.

2022 год

В феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину, поэтому вопрос установки елки в Киеве стал дискуссионным. Однако тогда праздничное дерево таки установили – оно стало символом несокрушимости. Елка была скромной, однако символической.



В 2022 году елка стала символом несокрушимости / Фото Валентины Полищук 24 Канал

2023 год

Вторая елка во время полномасштабного вторжения также была очень символической. Ее украсили в трезубцем, а само дерево украсили желтыми и голубыми шариками в виде сердец.



В 2023 году елка тоже была символической / Фото DW

2024 год

В 2024 году елка была особенной – она была белой и символизировала новое начало. Украшения были сдержанными в бело-голубых тонах.



В 2024 году елка символизировала надежду / Фото из телеграмма Виталия Кличко

