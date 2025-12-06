Від невдалого "капелюха" до символу надії й відродження: якими раніше були головні ялинки країни
- 6 грудня у Києві запрацює головна ялинка країни, яка щороку прикрашається по-різному.
- У 2023 році ялинка була оздоблена тризубом та жовтими і блакитними кульками у вигляді сердець, символізуючи незламність під час війни.
6 грудня у Києві запрацює головна ялинка країни. Кожного року вона стає символом боротьби, незламності українців та нового початку.
Головну ялинку у Києві щороку наряджають інакше. 24 Канал розповіда, як її прикрашали протягом останніх років.
2020 рік
Святковий сезон 2020 року відзначився помітними змінами у виборі декору. Верхівку ялинки прикрасили капелюхом, натхненним темою "Чарівного лісу". Однак після значної негативної реакції організатори вирішили відмовитися від цього дизайну на користь більш традиційної Вифлеємської зірки.
Цю ялинку багато обговорювали / Фото КМДА
Цей рік став одним із найбільш обговорюваних.
2021 рік
Цю ялинку вважають однією із найкрасивіших. Це було святкове дерево у червоно-золотих кольорах. Дизайнери не пошкодували гірлянд, тому ялинка виглядала просто розкішно.
Тоді панувала атмосфера затишку.
2022 рік
У лютому 2022 року розпочалось повномасштабне вторгнення Росії до України, тож питання встановлення ялинки у Києві стало дискусійним. Однак тоді святкове дерево таки встановили – воно стало символом незламності. Ялинка була скромною, проте символічною.
У 2022 році ялинка стала символом незламності / Фото Валентини Поліщук 24 Канал
2023 рік
Друга ялинка під час повномасштабного вторгнення також була дуже символічною. Її прикрасили у тризубом, а саме дерево оздобили жовтими та блакитними кульками у вигляді сердець.
У 2023 році ялинка теж була символічною / Фото DW
2024 рік
У 2024 році ялинка була особливою – вона була білою та символізувала новий початок. Прикраси були стриманими у біло-блакитних тонах.
У 2024 році ялинка символізувала надію / Фото з телеграму Віталія Кличка
Хто став символом 2026 року?
На зміну Дерев'яній Змії прийде Вогняний Кінь – саме під цим знаком буде 2026 рік за східним гороскопом. Проте мало хто знає, що порядок звірів у циклі абсолютно не випадковий, пише ChineseNewYear.
Цикл китайського гороскопа починається зі Щура, далі ідуть Бик, Тигр, Кролик, Дракон, Змія, Кінь, Коза, Мавпа, Півень, Собака і Свиня.
Як зустріти 2026 рік?
- Для економії на святковому столі рекомендується заздалегідь закупити консервацію, м'ясо та алкоголь, щоб уникнути підвищення цін перед святами.
- Під час планування святкування Нового року важливо врахувати можливу загрозу обстрілів і підготувати місце для укриття.
- Сам Новий рік не має як таких традицій, хоча на 31 грудня припадає свято Меланки, а 1 січня – Святого Василя. Тому можна провести цей час як забажає душа. Можна відсвяткувати у традиційному стилі – увечері 31 грудня – "водити козу", а наступного дня – посівати у друзів.