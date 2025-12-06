Від невдалого "капелюха" до символу надії й відродження: якими раніше були головні ялинки країни

6 грудня у Києві запрацює головна ялинка країни. Кожного року вона стає символом боротьби, незламності українців та нового початку.

Головну ялинку у Києві щороку наряджають інакше. 24 Канал розповіда, як її прикрашали протягом останніх років.

2020 рік

Святковий сезон 2020 року відзначився помітними змінами у виборі декору. Верхівку ялинки прикрасили капелюхом, натхненним темою "Чарівного лісу". Однак після значної негативної реакції організатори вирішили відмовитися від цього дизайну на користь більш традиційної Вифлеємської зірки.



Цю ялинку багато обговорювали / Фото КМДА

Цей рік став одним із найбільш обговорюваних.

2021 рік

Цю ялинку вважають однією із найкрасивіших. Це було святкове дерево у червоно-золотих кольорах. Дизайнери не пошкодували гірлянд, тому ялинка виглядала просто розкішно.



Ялинка 2021 року / Фото КМДА

Тоді панувала атмосфера затишку.

2022 рік

У лютому 2022 року розпочалось повномасштабне вторгнення Росії до України, тож питання встановлення ялинки у Києві стало дискусійним. Однак тоді святкове дерево таки встановили – воно стало символом незламності. Ялинка була скромною, проте символічною.



У 2022 році ялинка стала символом незламності / Фото Валентини Поліщук 24 Канал

2023 рік

Друга ялинка під час повномасштабного вторгнення також була дуже символічною. Її прикрасили у тризубом, а саме дерево оздобили жовтими та блакитними кульками у вигляді сердець.



У 2023 році ялинка теж була символічною / Фото DW

2024 рік

У 2024 році ялинка була особливою – вона була білою та символізувала новий початок. Прикраси були стриманими у біло-блакитних тонах.



У 2024 році ялинка символізувала надію / Фото з телеграму Віталія Кличка

