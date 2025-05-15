Абсолютные рекорды: кто получил больше всего баллов за всю историю Евровидения

Евровидение – крупнейший песенный конкурс в мире, где каждый год страны борются за лучшие результаты. Некоторые из них установили абсолютные рекорды, которые сложно превзойти.

В частности лучшим показателем для страны является количество полученных баллов в финале Евровидения. Кто собрал больше всего баллов за всю историю конкурса – рассказывает 24 Канал.

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Рекордсмены Евровидения

В 2009 году Евровидение впервые и в последний раз принимала страна-террорист. На конкурсе Норвегию представлял певец белорусского происхождения Александр Рыбак с песней Fairytale. В финале он получил 387 баллов из 492 возможных. Самые высокие баллы Норвегии поставили 16 стран, среди которых и Украина.

Этот рекорд остается абсолютным до изменения системы голосования на конкурсе.

Александр Рыбак – Fairytale: смотрите видео

С 2016 года на Евровидении действует новая система голосования, где жюри и зрители выставляют свои баллы отдельно. То есть одна страна может дать не 12 баллов, а 24. В 2017 году на Евровидении в Киеве первую свою победу на конкурсе получила Португалия, которую представил Сальвадор Собрал.

Жюри из 18-ти стран присудили португальцу высокие баллы и в целом от судей он получил 382 балла. От зрителей Собрал получил 376 баллов. Суммарно – 758 баллов. По состоянию на 2025 год Португалия – единственная страна на Евровидении, которая получила более 700 баллов.

Сальвадор Собрал – Amar Pelos Dois: смотрите видео

В 2022 году несмотря на полномасштабную войну Украина приняла участие в Евровидении в итальянском Турине, где нашу страну представляла группа Kalush Orchestra. Жюри присудили украинским представителям 192 балла. В то же время по результатам зрительского голосования Украина получила 439 баллов из 468 возможных. самые высокие баллы украинской группе отдали зрители 28 стран. Такой результат телеголосования остается абсолютным рекордом конкурса.

Kalush Orchestra – "Стефания": смотрите видео

Хотя это не все рекорды. Например Болгария в 2017 году стала первой и пока единственной страной на конкурсе, которая получила более 600 баллов, но не победила, а заняла только второе место.