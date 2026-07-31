Даже самые заядлые фанаты могли этого не знать: 5 малоизвестных фактов о "Гарри Поттере"

Прошло почти 30 лет с момента выхода первой книги о Гарри Поттере, однако история о юном волшебнике продолжает раскрываться перед читателями с новой стороны. Джоан Роулинг продумала свой волшебный мир до мельчайших деталей, поэтому даже после нескольких перечитываний можно найти интересные скрытые моменты.

Часть из них писательница раскрывала уже после выхода книг, а некоторые внимательные поклонники заметили лишь со временем. О том, чего могли не знать и не замечать фанаты "Гарри Поттера", рассказывает 24 Канал.

Герои могли получить совсем другие имена

Во время работы над серией Джоан Роулинг неоднократно меняла имена своих персонажей. Так, Луна Лавгуд изначально должна была называться Лили Мун, однако перед публикацией авторка изменила имя. В то же время она оставила героине школьное прозвище Loony, что означает "лунатичка". Также Невилл Лонгботтом на ранних этапах был Невиллом Паффом.

Луна Лавгуд / Фото Warner Bros.

Не менее долго писательница подбирала фамилию для Драко. Среди вариантов были Смарт и Спинкс, а также старинная фамилия Спанджен. В конце концов Роулинг остановилась на Мелфой, образовав его от французских слов mal и foi, которые буквально означают "плохая вера".

Изменениям подверглась и Гермиона. Изначально она могла быть Гермионой Джин Пакл, однако автор решила, что эта фамилия звучит не слишком удачно, поэтому заменила ее на Грейнджер.

Число семь имеет особое значение

В мире "Гарри Поттера" число 7 встречается чрезвычайно часто. Именно 7 книг входят в серию, 7 лет длится обучение в Хогвартсе, 7 детей воспитывает семья Уизли, 7 игроков выходят на поле в команде по квиддичу, а Волдеморт создал 7 горокраксов.

В то же время в книгах неоднократно повторяется и число 3. Именно 3 Реликвии Смерти существуют в волшебном мире, 3 непростительных проклятия используют темные волшебники, трехголовая собака охраняет философский камень, 3 школы участвуют в Трехмагическом турнире, а главными героями истории остаются Гарри, Рон и Гермиона.

Многие пророчества Трелони действительно сбылись

Хотя Албус Дамблдор говорил, что профессор Сивилла Трелони сделала лишь два настоящих предсказания, внимательные читатели могут найти гораздо больше подтверждений ее дара.

Например, в "Кубке огня" Трелони говорит, что день рождения Гарри приходится на середину зимы. На первый взгляд это кажется ошибкой, ведь Гарри родился в конце июля. Однако в "Принце-полукровке" указано, что именно в новогоднюю ночь родился Волдеморт, а часть его души жила в Гарри.

Сивилла Трелони / Warner Bros.

Еще одним примером является ее предсказание о смерти Дамблдора. В "Принце-полукровке" Трелони вытаскивает карту "башня, в которую ударила молния" и говорит о приближающейся катастрофе. В тот же вечер Дамблдор погибает в главе под названием "Башня, в которую ударила молния".

Роулинг тщательно продумывала даже мельчайшие детали

Писательница уделяла особое внимание даже символике цветов. Красный цвет в ее книгах ассоциировался с добром и храбростью. Именно поэтому у семьи Уизли рыжие волосы, а заклинания положительных персонажей часто сопровождаются красной вспышкой.

Зато зеленый цвет Роулинг связывала с темной магией. Именно зелеными были вспышки заклинаний Волдеморта и смертежеров.

На написание первой книги автор потратила более пяти лет, а еще около двух лет работала над ее доработкой. Позже Роулинг рассказывала, что все это время подробно продумывала правила магии и возможности своих персонажей, чтобы волшебный мир оставался логичным.

Мальчиком из пророчества мог стать не Гарри

Пророчество Сивилы Трелони не указывало однозначно именно на Гарри Поттера. Оно касалось мальчика, родившегося в конце июля от родителей, трижды противостоявших Волдеморту.

Под это описание подходил не только Гарри, но и Невилл Лонгботом. Его родители также были членами Ордена Феникса и неоднократно выступали против Темного Лорда, а сам Невилл родился 30 июля – всего за день до Гарри.

Невилл Лонгботом / Фото Warner Bros.

Впрочем, когда Волдеморт решил напасть именно на Гарри и оставил ему знаменитый шрам, он фактически определил его судьбу как "избранного". Если бы выбор был иным, история волшебного мира могла бы сложиться совсем по-другому.