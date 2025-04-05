Голливуд годами обманывает фанатов кино: в фильмах о космосе нашли абсурдный фейк

Едва ли не у каждого любителя фантастических или научных фильмов кадры из космоса ассоциируются с мистическими звуками или полетом кораблей. Но оказалось, что этот звук – обман, которого в реальной жизни не существует.

Астрофизик и сотрудница Главной астрономической обсерватории НАН Украины Елена Компаниец опровергла популярный миф в фильмах о космосе. Компаниец в интервью LUKI рассказала, что ее раздражает в фильмах о космосе, пишет 24 Канал.

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Что раздражает астрофизика в фильмах о космосе

Астрофизик говорит, что ее раздражает звук в фантастических фильмах, ведь на самом деле в космосе все происходит в полной тишине. Компаниец простыми словами объяснила, почему звуки в космосе это на самом деле неправда.

Дело в том, что для того, чтобы распространялся звук, нужно, чтобы была какая-то среда. Например, на Земле звук распространяется, потому что у нас есть воздух, которым мы дышим. Когда люди говорят, то заставляют молекулы воздуха колебаться, и таким образом передается звук.

Зато в космосе, как отметила астрофизик, вакуум, – там нет какой-то густой среды. То есть, если говорить о межзвездном и межпланетном пространстве, то там вакуум, из-за чего звук распространяться не может.

Таким образом, звуки летания кораблей и все остальное должны происходить в абсолютной тишине.

Что раздражает астрофизика в фильмах о космосе: смотрите видео

Также Компаниец добавила, что ее раздражает, когда в фильмах показывают, что в космосе с помощью огнемета или других средств появляется огонь. Однако, по словам астрофизика, это абсурд.

Причина в том, что для того, чтобы была реакция горения, – нужен кислород, а в космосе его нет. Поэтому, нет кислорода, а следовательно нет огня.