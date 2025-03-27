Важнейшей частью любого фильма Тарантино, который 27 марта празднует свой 62 день рождения, должна быть сложная паутина связей, чтобы создать свою общую кинематографическую вселенную, пишет 24 Канал. Поклонники годами предполагали, что киновселенная Тарантино существует – и сам режиссер подтвердил эту давнюю теорию в 2017 году.

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Фейковый бренд фастфуда

Кажется, что фильмы Квентина Тарантино живут не в одной, а в двух кинематографических вселенных, каждая из которых живет внутри другой. Вот несколько фактов об общей кинематографической вселенной Квентина Тарантино.

Big Kahuna Burger занимает значительную часть культового монолога Сэмюэла Л. Джексона в фильме "Криминальное чтиво", который завершается цитированием Иезекииля 25:17.



Сцена с бургером в "Криминальном чтиве" / Скриншот

Это один из самых знаковых киномонологов всех времен, а также незабываемое знакомство с вымышленным брендом бургеров в мире Тарантино.

Бургеры Big Kahuna Burgers присутствовали в фильмах Тарантино с самого начала, включая "Бешеные псы" и "От заката до рассвета".

Вселенная "Red Apple"

Тарантино не только придумал фальшивый бренд бургеров в своих фильмах – его герои также любят курить вымышленную марку сигарет под названием Red Apple Cigarettes.

Тарантино использует различные вымышленные бренды в своих фильмах из-за своей лютой ненависти к продакт-плейсменту.



Сцена с сигаретами в "Убить Билла" / Скриншот

Учитывая вездесущность сцен курения сигарет в его фильмах, Red Apples неоднократно появлялись в лентах Тарантино. Среди самых известных – билборд Red Apples в фильме "Убить Билла" и "Однажды в Голливуде", где Рик Далтон появляется в видеорекламе этого бренда.

Родственные связи персонажей

Еще одним постоянным элементом в фильмах Тарантино есть фамилии, которые встречаются в разных фильмах. Если вы когда-нибудь замечали их сами, скорее всего, эти два персонажа были канонически связаны между собой.

Лучший пример этого можно увидеть в первых двух фильмах Тарантино. И в "Бешеных псах", и в "Криминальном чтиве" есть персонажи с фамилией Вега – в первом случае это садист мистер Блондин, чье настоящее имя оказывается Вик Вега.



Братья Вега / Коллаж movieweb

Во втором – персонаж Джона Траволты, Винсент Вега. В киновселенной Тарантино эти два персонажа являются родными братьями и сестрами, и Тарантино даже задумал снять приквел "Криминального чтива" о двух братьях в Амстердаме, где они ссорятся из-за женщины. К сожалению, фильм так и не был снят.

Рассказ Умы Турман об экшн-шоу

Тарантино не является режиссером, известным своей изощренностью и не скрывает свои "пасхалки". Но поклонников привлекает то, как он ставит эти отсылки прямо перед их лицом.

Самый красивый пример этого является удивительная "пасхалка" для "Убить Билла" еще в "Криминальном чтиве".



Ума Турман в фильме "Убить Билла" / Скриншот из фильма

Во время разговора с Винсентом в "Криминальном чтиве" героиня Умы Турман, Миа Уоллес, рассказывает о том, как она снялась в пилотном экшн-шоу, где главными героинями были женщины.

Ее описание различных героинь боевиков идеально совпадает с женскими персонажами "Убить Билла".

Преступник Кунс является прапрадедом капитана Кунса из "Криминального чтива"

Пожалуй, ни один другой фильм в фильмографии Тарантино не имеет столько блестящих моментов, как "Криминальное чтиво". В фильме также есть эпизодическая роль Кристофера Уокена, в одной из самых недооцененных экранизаций Тарантино.



Преступник Кунс является прапрадедом капитана Кунса из "Криминального чтива" / Скриншот из фильма

Уокен появляется в фильме в роли капитана Кунса, который передает семейную реликвию молодому Бутчу Кулиджу, находившуюся в его владении.

Имя Кунс появляется еще раз в фильме "Джанго свободный", как имя одного из преступников, на которых охотится охотник за головами доктор Кинг Шульц – Безумного Крейга Кунса. Преступник Кунс является прапрадедом капитана Кунса из "Криминального чтива".