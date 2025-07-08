Не только "Двое": 5 малоизвестных песен группы Фантом-2, от которых сходили с ума украинцы

Многие знают нашумевший хит "Двое" в исполнении группы Фантом-2. Однако за пределами этой культовой композиции коллектив создал еще ряд интересных треков, которые заслуживают второго дыхания.

Все они выполнены в классическом для группы стиле евродэнс. 24 Канал собрал 5 малоизвестных, но ярких песен Фантом-2.

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Лучшие малоизвестные песни Фантом-2

"Облака"

Это песня из дебютного альбома "Звездные войны". В ней можно услышать характерный для группы евродэнс в сочетании с лирическим текстом. В целом песня навевает атмосферу воспоминаний и неописуемой тоски.

Фантом-2 – "Хмари": смотрите видео

"Фонограмма времени"

Философская по смыслу песня и также из альбома "Звездные войны". Ее ведущая идея – сохранение памяти о чувствах и эмоциях, словно на записи. В то же время музыка в песне несколько гипнотическая и в сдержанном ритме.

Фантом-2 – "Фонограмма времени": смотрите видео

"Не теряй надежды"

Особенность этой песни в том, что она наполнена вдохновляющим и оптимистичным месседжем. Неудивительно, что именно ею завершается альбом "Звездные войны". В общем композиция довольно энергичная и имеет припев, который может надолго засесть в голове слушателя.

Фантом-2 – "Не теряй надежды": смотрите видео

"Капитошка Mix"

Если вы видели мультфильм "Капитошка", то наверняка помните песню, которую напевал главный герой. Не обошел ее вниманием и группа Фантом-2, который перепел композицию и сделал ее в стиле евродэнс. Поэтому, несмотря на минимальное количество слов в песне, благодаря драйвовой мелодии она стала танцевальным хитом.

Фантом-2 – "Капитошка Mix": смотрите видео

"Почти реально"

Это лирическая песня о любви, которая кажется почти настоящей, но остается воображаемой. Впервые она появилась в альбоме "Без контроля" в 1997 году. Песня полна глубоких лирических смыслов и имеет характерный для группы танцевальный ритм.

Фантом-2 – "Почти реально": смотрите видео

Что известно о группе Фактор 2

Группа Фантом-2 – украинский евродэнс-проект из Ивано-Франковска, создана рэпером Романом Матияшем и вокалисткой Ольгой Гречко. Они получили популярность в середине 1990-х и даже выступали на одной сцене с Bad Boys Blue.

Самым известным треком группы является "Двое" – танцевальная композиция, что до сих пор остается их визитной карточкой.

Фантом-2 – "Двое": смотрите видео

Мало кто знает, а в 2020 году вышел EP "Невидане", в который вошли четыре песни:

"Двое (Remix)";

"Начинай";

"Зима";

"Это все навсегда".

Группа прекратила существование в начале 1999 года, когда Матияш и Гречко разошлись.

К слову, несмотря на свою популярность, группа "Океан Эльзы" также имеет малоизвестные песни, которые заслуживают внимания. Мало кто знает, но в их репертуаре можно даже найти англоязычные композиции.