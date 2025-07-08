Не только "Двое": 5 малоизвестных песен группы Фантом-2, от которых сходили с ума украинцы
- Группа Фантом-2, известная хитом "Двое", создала несколько малоизвестных, но интересных песен.
- Группа была популярной в 1990-х годах, выступала с Bad Boys Blue, но прекратила существование в 1999 году после распада Романа Матияша и Ольги Гречко.
Многие знают нашумевший хит "Двое" в исполнении группы Фантом-2. Однако за пределами этой культовой композиции коллектив создал еще ряд интересных треков, которые заслуживают второго дыхания.
Все они выполнены в классическом для группы стиле евродэнс. 24 Канал собрал 5 малоизвестных, но ярких песен Фантом-2.
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Лучшие малоизвестные песни Фантом-2
- "Облака"
Это песня из дебютного альбома "Звездные войны". В ней можно услышать характерный для группы евродэнс в сочетании с лирическим текстом. В целом песня навевает атмосферу воспоминаний и неописуемой тоски.
Фантом-2 – "Хмари": смотрите видео
- "Фонограмма времени"
Философская по смыслу песня и также из альбома "Звездные войны". Ее ведущая идея – сохранение памяти о чувствах и эмоциях, словно на записи. В то же время музыка в песне несколько гипнотическая и в сдержанном ритме.
Фантом-2 – "Фонограмма времени": смотрите видео
- "Не теряй надежды"
Особенность этой песни в том, что она наполнена вдохновляющим и оптимистичным месседжем. Неудивительно, что именно ею завершается альбом "Звездные войны". В общем композиция довольно энергичная и имеет припев, который может надолго засесть в голове слушателя.
Фантом-2 – "Не теряй надежды": смотрите видео
- "Капитошка Mix"
Если вы видели мультфильм "Капитошка", то наверняка помните песню, которую напевал главный герой. Не обошел ее вниманием и группа Фантом-2, который перепел композицию и сделал ее в стиле евродэнс. Поэтому, несмотря на минимальное количество слов в песне, благодаря драйвовой мелодии она стала танцевальным хитом.
Фантом-2 – "Капитошка Mix": смотрите видео
- "Почти реально"
Это лирическая песня о любви, которая кажется почти настоящей, но остается воображаемой. Впервые она появилась в альбоме "Без контроля" в 1997 году. Песня полна глубоких лирических смыслов и имеет характерный для группы танцевальный ритм.
Фантом-2 – "Почти реально": смотрите видео
Что известно о группе Фактор 2
Группа Фантом-2 – украинский евродэнс-проект из Ивано-Франковска, создана рэпером Романом Матияшем и вокалисткой Ольгой Гречко. Они получили популярность в середине 1990-х и даже выступали на одной сцене с Bad Boys Blue.
Самым известным треком группы является "Двое" – танцевальная композиция, что до сих пор остается их визитной карточкой.
Фантом-2 – "Двое": смотрите видео
Мало кто знает, а в 2020 году вышел EP "Невидане", в который вошли четыре песни:
- "Двое (Remix)";
- "Начинай";
- "Зима";
- "Это все навсегда".
Группа прекратила существование в начале 1999 года, когда Матияш и Гречко разошлись.
К слову, несмотря на свою популярность, группа "Океан Эльзы" также имеет малоизвестные песни, которые заслуживают внимания. Мало кто знает, но в их репертуаре можно даже найти англоязычные композиции.