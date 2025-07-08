Усі вони виконані в класичному для гурту стилі євроденс. 24 Канал зібрав 5 маловідомих, але яскравих пісень Фантом-2.

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Найкращі маловідомі пісні Фантом-2

"Хмари"

Це пісня із дебютного альбому "Зоряні війни". У ній можна почути характерний для гурту євроденс у поєднанні з ліричним текстом. Загалом пісня навіює атмосферу спогадів і невимовної туги.

Фантом-2 – "Хмари": дивіться відео

"Фонограма часу"

Філософська за змістом пісня і також з альбому "Зоряні війні". Її провідна ідея – збереження памʼяті про почуття та емоції, немов на записі. Водночас музику у пісні дещо гіпнотична та у стриманому ритмі.

Фантом-2 – "Фонограма часу": дивіться відео

"Не втрачай надії"

Особливість цієї пісні у тому, що вона наповнена надихаючим та оптимістичним меседжем. Не дивно, що саме нею завершується альбом "Зоряні війни". Загалом композиція доволі енергійна та має приспів, який може надовго засісти у голові слухача.

Фантом-2 – "Не втрачай надії": дивіться відео

"Капітошка Mix"

Якщо ви бачили мультфільм "Капітошка", то напевно пам'ятаєте пісню, яку наспівував головний герой. Не оминув її увагою й гурт Фантом-2, який переспівав композицію та зробив її в стилі євроденс. Відтак, попри мінімальну кількість слів у пісні, завдяки драйвовій мелодії вона стала танцювальним хітом.

Фантом-2 – "Капітошка Mix": дивіться відео

"Майже реально"

Це лірична пісня про кохання, яке здається майже справжнім, але залишається уявним. Вперше вона з'явилася в альбомі "Без контролю" у 1997 році. Пісня сповнена глибоких ліричних сенсів та має характерний для гурту танцювальний ритм.

Фантом-2 – "Майже реально": дивіться відео

Що відомо про гурт Фактор 2

Гурт Фантом-2 – український євроденс‑проєкт із Івано‑Франківська, створений репером Романом Матіяшем і вокалісткою Ольгою Гречко. Вони здобули популярність у середині 1990‑х та навіть виступали на одній сцені з Bad Boys Blue.

Найвідомішим треком гурту є "Двоє" – танцювальна композиція, що досі лишається їхньою візитівкою.

Фантом-2 – "Двоє": дивіться відео

Мало хто знає, а у 2020 році вийшов EP "Невидане", до якого увійшли чотири пісні:

"Двоє (Remix)";

"Починай";

"Зима";

"Це все назавжди".

Гурт припинив існування на початку 1999 року, коли Матіяш та Гречко розійшлися.

До слова, попри свою популярність, гурт "Океан Ельзи" також має маловідомі пісні, які заслуговують на увагу. Мало хто знає, але у їх репертуарі можна навіть знайти англомовні композиції.