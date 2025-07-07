Всесвітньо відомий хіт розповідає про дівчину, на прізвисько Макарена та її "пригоди". Особливо відзначилася англомовна версія хіта, розповідає 24 Канал.

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Про що пісня Macarena

Macarena – всесвітній хіт, випущений у 1993 році гуртом Los Del Rio, котрий очолив чарти десятків країн світу. І дотепер ця пісня, як і танець, залишаються відомими та популярними.

Оригінальна іспаномовна версія пісні оповідає про зразу Макарени своєму хлопцеві, проте без деталей. Водночас англомовна розповідає чіткіше – хлопець Макарени на ім'я Вітаріно поїхав у відрядження. І поки його не було вдома, Макарена зрадила хлопцеві з двома друзями свого хлопця.

Зараз не турбуйся про мого хлопця

Хлопця, чиє ім'я – Вітторіно

Ха, я не хочу його, терпіти не можу

Він був зовсім поганий, тож я...

Добре, що я мала робити?

Він поїхав із міста, і два його друга були такі класні

А далі – приспів, під який танцював чи не кожен:

Подаруй задоволення своєму тілу, Макарена

Воно для того, щоб ти робила йому приємно

Подаруй задоволення своєму тілу, Макарена

Еее, Макарена, ей!

Los Del Rio – Macarena: дивіться відео

Цікаво, що першочергово пісня була записана у 1992 році як румба, але вже згодом з'явилася у тому вигляді, в якому ми її знаємо дотепер.