Зокрема, спершу цю пісню мав виконати інший популярний італійський співак. 24 Канал зібрав три справді цікаві факти про композицію L'italiano.

Дивіться також Це міг бути провал: улюблена пісня мільйонів від Depeche Mode могла звучати зовсім інакше

Пісню спочатку мав виконувати не Кутуньо

Спочатку композицію під назвою "Con quegli occhi di italiano" ("З тими італійськими очима") написали для Адріано Челентано. Однак він відмовився її виконувати через фразу "sono un italiano vero" ("я справжній італієць").

Тоді Кутуньо подумав, що її міг би виконати популярний імітатор Джіджі Сабані, імітуючи Челентано, але коли пісню почув Джанні Равера – організатор фестивалю в Сан-Ремо, він переконав Кутуньо виконати її самому.

Після стала своєрідним гімном італійців у світі

Коли Кутуньо виконав L'italiano у 1983 році, вона одразу стала не просто хітом, а національним символом. Усе через те, що вона не просто для мешканців самої країни – це пісня про ностальгію італійців, які живуть за кордоном.

Тото Кутуньо – L'italiano: дивіться відео

Текст сповнений образів-стереотипів про Італію: "spaghetti al dente", "caffè ristretto", "Fiat 600", "moviola la domenica in tivù" (телевізійний розбір футбольних моментів у неділю), згадка президента Сандро Пертіні – все це створює живий портрет Італії 80-х.

Пісня знову стала популярною у 2000-х

Після певного затишшя у 90-х L'italiano знову стала хітом у 2006 році. Це відбулося після перемоги Італії на Чемпіонаті світу з футболу.

Тоді Кутуньо виконав її на благодійному концерті в Римі, після чого пісня повернулася в ефіри радіостанцій і телепрограм, особливо у футбольному контексті.

До слова, раніше ми розповідали, як з'явився хіт The Show Must Go On у виконанні гурту Queen. Її записали незадовго до смерті легендарного Фредді Мерк'юрі.