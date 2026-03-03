От трона до изгнания: какой была судьба последней императрицы Ирана Фарах Пехлеви

Последняя императрица Ирана Фарах Пехлеви стала символом модернизационной эпохи 1960 – 70-х годов, но после исламской революции 1979 года оказалась в изгнании. Ее жизнь – это путь от королевского двора до личных трагедий, постигших ее семью после падения монархии.

Какой была жизнь Фарах Пехлеви?

Фарах родилась в Тегеране в богатой, но не аристократической азербайджанской семье. Образование получала на факультете архитектуры в Париже. Именно там ее представили шаху Мохаммаду Рези Пехлеви в иранском посольстве.

Молодой монарх, который недавно вернул власть при поддержке ЦРУ, увидел в ней идеальное сочетание западных и иранских традиций. Фарах стала третьей женой шаха и единственной, кто получил титул императрицы – впервые за более чем 2 500 лет существования иранской монархии.

Шах короновал императрицу / Архивное фото

В 1960 – 70-х годах она превратилась в символ модернизации страны. Фарах поддерживала развитие культуры, науки и образования, занималась музеями и художественными инициативами, формировала новый имидж Ирана на международной арене.

В то же время ее образ стал символом роскоши и прозападного курса. Поэтому исламская оппозиция обвиняла супругов в оторванности от народа и авторитаризме.

Фарах Пехлеви / Архивное фото

Недовольство шахом усиливалось из-за репрессий, деятельность спецслужбы САВАК и рост социального неравенства. В январе 1979 года Исламская революция заставила семью Пехлеви покинуть страну, чем положила конец монархии и западному курсу Ирана.

Началась жизнь в изгнании. Уже через год шах умер от рака в Египте. Впоследствии их дочь Лейла погибла от передозировки в Лондоне, а сын Алиреза покончил жизнь самоубийством в 44 года.

Сегодня Фарах Пехлеви для одних – символ модернизации и светского Ирана, для других – часть системы, которую обвиняли в авторитаризме и неравенстве.

Как Исламская революция повлияла на Иран?

Как пишет EBSCO, Исламская революция 1978 – 1979 годов коренным образом изменила политическое устройство Ирана и завершилась свержением монархии династии Пахлави во главе с Мохаммед Реза Пехлеви.

Тогда различные социальные группы, включая радикальных священнослужителей, левых активистов и недовольных граждан, объединились вокруг аятоллы Рухолла Хомейни, который выступал против реформ, ограничивавших влияние духовенства.

Исламская революция в Иране / Архивное фото

После жесткого разгона демонстраций волна протестов только усилилась, вызвав масштабные забастовки, которые серьезно нарушили экономику. В итоге шах покинул страну, что открыло путь к возвращению Хомейни и провозглашению Исламской Республики.

Несмотря на ликвидацию монархии, новая власть установила теократическую систему, ограничила политическую конкуренцию и сохранила жесткий контроль над обществом. В последующие годы Иран оказался во внешних конфликтах, в частности в войне с Ираком, а также в длительном противостоянии с США, что существенно повлияло на дальнейшее развитие государства.

