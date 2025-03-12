Какое произведение называют "самым травматичным" в украинской литературе: его читают в школе

Жизнь народа влияет на его культуру – речь идет как и о достижениях, так и о трагедиях. В нашей истории много трагических событий, которые отображены в искусстве, в частности в литературе.

Но несмотря на это многие люди называют наиболее травматичным одно конкретное произведение, которое до сих пор изучают в школах. О чем идет речь – рассказывает 24 Канал.

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Так какое произведение "самое травматичное"

Обычно таким произведением называют рассказ Владимира Винниченко "Федько-Халамидник", который изучают в школе в 6 классе. Произведение повествует историю разбойника Федька, который часто подстрекал своего друга Толю, который был его полной противоположностью, на безумные выходки.

Одной из таких было перепрыгивание реки на льдинах весной, из-за чего и Федька, и Толя едва не погибли. Когда ребят спасли, Федька перед родителями взял всю вину за содеянное на себя. И несмотря на то, что он сильно простудился после падения в воду, отец его выпорол. В результате этого мальчик умер.

Трагический финал рассказа для многих сейчас вспоминается как травматический. Причин несколько – "Федько-Халамидник" это то произведение, где нет привычного для детской литературы счастливого конца и то, что для школьников это фактически "знакомство со смертью".

На днях популярная блогер Алина Мец в TikTok опубликовала ролик, в комментариях к которому попросила пользователей написать, какое произведение по литературе они считают "издевательством" над читателем. Больше всего предпочтений собрал комментарий о "Федьке Халамиднике". Многие пользователи согласились с этим и некоторые даже просят изъять этот рассказ из школьной программы, аргументируя это тем, что для 12-летних детей это слишком тяжелая история.

Ролик, с которого началось обсуждение "Федька-Халамидника": смотрите видео

Однако не все согласны с утверждением, что это произведение стоит изъять из школьной программы, аргументируя это тем, что "Федько-Халамидник" оставляет след на всю жизнь и точно запоминается.