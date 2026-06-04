Конфеты Ferrero Rocher и паста Nutella как роскошь: что в детстве считали супердорогим

В Threads пользователи вспомнили продукты, которые в детстве казались настоящей роскошью. Среди них оказались популярные сладости Ferrero Rocher и Kinder, клубника ананансы, а также такие деликатесы, как икра и хамон, которые сегодня до сих пор не являются дешевыми продуктами.

Какие сладости и фрукты считались в детстве дорогими, рассказали читатели в Threads.

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Многие импортные продукты в детстве считались в детстве дорогими

Все началось с треда пользовательницы @dariaa.its, которая вспомнила продукты, которые в детстве считались дорогими, в частности для нее, как и для большинства, такими были конфеты Ferrero Rocher, сладости от Kinder и клубника.

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Интересно, что под тредом появились десятки других комментариев с собственными воспоминаниями по этой теме. Поэтому пользователи вспомнили, кроме упомянутых выше лакомств, еще и Kinder Surprise, конфеты Raffaello, шоколадную пасту Nutella, чипсы Pringles, ананасы, взбитые сливки President и даже польский плавленый сыр в треугольниках.

В детстве они стояли где-то рядом с яхтами и собственным домом,

– пошутила одна из пользовательниц, вспоминая взбитые сливки President.

В то же время одна из представительниц поколения детей 1990-х годов отметила, что Kinder обычно дарили только на новогодние и рождественские праздники, а Nutella, Fanta, Sprite или Snickers им покупали преимущественно летом, когда родители занимались продажей овощей.

Что украинцы в детстве считали особенно дорогим / Скриншоты с Threads

Кроме того, некоторые участники также назвали дорогими продуктами, которые в основном покупали только на особые случаи, красную икру и хамон.

Интересно, что очень часто такие воспоминания связаны не только с реальной стоимостью продуктов, но и с тем, как их воспринимали в детстве. Согласно исследовательской статье "Слишком ли здоровое питание слишком дорогое?", люди в целом оценивают дорогую еду не только по ценнику, но и через сравнение с другими продуктами и опытом.

То есть если определенный продукт покупают очень редко или только к праздникам, то в памяти ребенка он может закрепиться как особенно дорогой. И это даже если уже во взрослом возрасте этот продукт уже не является таковым. К тому же на восприятие влияют еще и финансовые возможности семьи, где рос ребенок.

В случае комментариев с Threads относительно дорогих продуктов, для многих украинцев именно импортные сладости, экзотические фрукты и ряд популярных снеков были символами детской роскоши.

По каким сладостям до сих пор скучают украинцы?

Кроме дорогих продуктов, которые в детстве украинцы получали только на праздники, есть ряд лакомств, которые до сих пор ассоциируются с семейными праздниками или каникулами.

Поэтому под одним из постов в Threads еще раньше украинцы поностальгировали по различным видам конфет, которые были популярными в их детстве, в частности речь шла о "Южной ночи" и "Тростинке".

Дело в том, что конфеты "Южная ночь" были популярными еще со времен СССР, а сегодня их уже не найти на прилавках супермаркетов, а вкус "Тростинки" до сих пор помнят – они были с вкусной кокосовой начинкой.