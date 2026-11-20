Сериал "Все женщины – ведьмы" стал одной из самых известных мистических драм конца 1990-х годов. На протяжении восьми сезонов зрители следили за приключениями сестер Халливелл, которые использовали магические способности, чтобы бороться со злом.

Образ младшей сестры Фиби ассоциируется исключительно с Алиссой Милано. Однако изначально эту роль должна была сыграть совсем другая актриса, которая даже успела сняться в пилотном эпизоде, пишет People.

Кто изначально должен был сыграть Фиби в сериале "Все женщины – ведьмы"

Первой кандидаткой на роль Фиби Халливелл была американская актриса Лори Ром. Она появилась в оригинальном пилотном эпизоде вместе с Шеннен Догерти, сыгравшей Прю, и Холли Мари Комбс, которой досталась роль Пайпер.

Однако эта версия пилотной серии так и не вышла в эфир. Лори Ром покинула проект еще до официальной премьеры "Все женщины – ведьмы".

Лори Ром / Фото GettyImages

Как сообщает издание In Touch, по словам создательницы сериала Констанс М. Бердж, актриса ушла по личным причинам. В то же время конкретные обстоятельства ее ухода так и не были публично подтверждены.

После ухода Ром создателям пришлось искать новую исполнительницу роли Фиби. Тогда продюсер Аарон Спеллинг обратился к Алиссе Милано, с которой уже был знаком по предыдущим проектам.

На тот момент актриса уже имела опыт работы на телевидении. Она приобрела популярность благодаря роли Саманты Микелли в ситкоме "Кто в доме хозяин?", а также снималась в сериале "Мелроуз-Плейс".

В итоге Милано присоединилась к Шеннен Догерти и Холли Мари Комбс. Вместе они сняли новую версию пилотного эпизода, которая и стала основой сериала, знакомого зрителям. Актриса оставалась в проекте на протяжении всех восьми сезонов и сыграла Фиби в 178 эпизодах.

Алисса Милано, Шеннен Догерти и Холли Мари Комбс / Фото GettyImages

Как менялся актерский состав сериала "Все женщины – ведьмы"

История со сменой исполнительницы роли Фиби была не единственным существенным изменением в актерском составе. После третьего сезона сериал покинула Шеннен Догерти, игравшая старшую сестру Прю. Это произошло в 2001 году.

На смену ее героине пришла Роуз Мак-Гавен. Она сыграла Пейдж Мэттьюс – сводную сестру Халливелл, о существовании которой семья ранее не знала. Ее появление изменило динамику отношений между главными героинями, а сам сериал продолжил выходить еще 5 сезонов.

Роуз Мак-Гавен / Фото GettyImages

Впоследствии Догерти рассказывала о закулисных спорах, связанных с ее уходом, в собственном подкасте Let's Be Clear.