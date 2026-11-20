Образ молодшої сестри Фібі асоціюється виключно з Аліссою Мілано. Однак спочатку цю роль мала виконувати зовсім інша акторка, яка навіть встигла знятися в пілотному епізоді, пише People.

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Хто спочатку мав зіграти Фібі в "Усі жінки – відьми"

Першою кандидаткою на роль Фібі Галлівелл була американська акторка Лорі Ром. Вона з'явилася в оригінальному пілотному епізоді разом із Шеннен Догерті, яка зіграла Прю, та Голлі Марі Комбс, якій дісталася роль Пайпер.

Однак ця версія пілотної серії так і не вийшла в ефір. Лорі Ром залишила проєкт ще до офіційної прем'єри "Усі жінки – відьми".

Лорі Ром / Фото GettyImages

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Як повідомляє видання In Touch, за словами авторки серіалу Констанс М. Бердж, акторка пішла з особистих причин. Водночас конкретні обставини її відходу так і не були публічно підтверджені.

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Після відходу Ром творці мали знайти нову виконавицю ролі Фібі. Тоді продюсер Аарон Спеллінг звернувся до Алісси Мілано, з якою вже був знайомий за попередніми проєктами.

На той момент акторка вже мала досвід роботи на телебаченні. Вона здобула популярність завдяки ролі Саманти Мічеллі в ситкомі "Хто в домі господар?", а також знімалася в серіалі "Район Мелроуз".

Зрештою Мілано приєдналася до Шеннен Догерті та Голлі Марі Комбс. Разом вони зняли нову версію пілотного епізоду, яка й стала основою серіалу, знайомого глядачам. Акторка залишалася у проєкті протягом усіх восьми сезонів і зіграла Фібі в 178 епізодах.

Алісса Мілано, Шеннен Догерті та Голлі Марі Комбс / Фото GettyImages

Як змінювався акторський склад серіалу "Усі жінки – відьми"

Історія із заміною виконавиці ролі Фібі була не єдиною суттєвою зміною в акторському складі. Після третього сезону серіал залишила Шеннен Догерті, яка грала старшу сестру Прю. Це сталося у 2001 році.

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На зміну її героїні прийшла Роуз Мак-Гавен. Вона зіграла Пейдж Меттьюс – зведену сестру Галлівелл, про існування якої родина раніше не знала. Її поява змінила динаміку стосунків між головними героїнями, а сам серіал продовжив виходити ще 5 сезонів.

Роуз Мак-Гавен / Фото GettyImages

Згодом Догерті розповідала про закулісні суперечки, пов'язані з її відходом, у власному подкасті Let's Be Clear.