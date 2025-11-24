Вангуем безумные очереди: бегите по фигурке "Друзей" в МакДональдс, пока все не разобрали

В МакДональдз появились новинки, которые точно понравятся многим. Они связаны с сериалом, который стал культовым в современной культуре.

Говорится о новых Friends Menu, однако пока они есть в тестовом режиме. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу компании.

Что известно о новинке?

Информация о тестовом запуске Friends Menu появилась 24 ноября. В то же время полноценно запустить их планируют через два дня – 26 ноября 2025 года. Призываем вас не медлить, ведь есть подозрение, что желающих получить эти игрушки будет столько, что они могут очень быстро закончиться.

Стартовая цена такого меню – от 321 гривны. Будет представлено несколько вариантов, поэтому каждый сможет выбрать себе по вкусу. Кроме вкусных бургеров можно получить также коллекционные фигурки любимых персонажей.



МакДональдз создал коллаборацию с сериалом "Друзья"

В частности, в компании представили фигурки Росса, Моники, Фиби, Рейчел, Чендлера и Джои. Эта коллаборация понравится фанатам сериала "Друзья", который собрал большое количество фанатов.

К слову, ранее в компании анонсировали возможное сотрудничество, поэтому фанаты, вероятно, не удивлены. Интерес усиливает и то, что МакДональдз уже реализовывал подобную кампанию в других странах. Например, в Германии они запускали подобные меню к 30-летию сериала "Друзья".

В испанском Friends Box, выпущенном к 30-летию сериала, входили бургер на выбор, картофель фри, напиток и соус "Маринара от Моники", а также фигурки шести героев шоу, пишет издание CBR.

