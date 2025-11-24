Вангуем безумные очереди: бегите по фигурке "Друзей" в МакДональдс, пока все не разобрали
- В МакДональдз запустили тестовое меню Friends Menu, связанное с сериалом "Друзья", с официальным запуском 26 ноября 2025 года.
- Меню включает вкусные бургеры и коллекционные фигурки персонажей сериала, а стартовая цена составляет от 321 гривны.
В МакДональдз появились новинки, которые точно понравятся многим. Они связаны с сериалом, который стал культовым в современной культуре.
Говорится о новых Friends Menu, однако пока они есть в тестовом режиме. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу компании.
Что известно о новинке?
Информация о тестовом запуске Friends Menu появилась 24 ноября. В то же время полноценно запустить их планируют через два дня – 26 ноября 2025 года. Призываем вас не медлить, ведь есть подозрение, что желающих получить эти игрушки будет столько, что они могут очень быстро закончиться.
Стартовая цена такого меню – от 321 гривны. Будет представлено несколько вариантов, поэтому каждый сможет выбрать себе по вкусу. Кроме вкусных бургеров можно получить также коллекционные фигурки любимых персонажей.
МакДональдз создал коллаборацию с сериалом "Друзья"
В частности, в компании представили фигурки Росса, Моники, Фиби, Рейчел, Чендлера и Джои. Эта коллаборация понравится фанатам сериала "Друзья", который собрал большое количество фанатов.
К слову, ранее в компании анонсировали возможное сотрудничество, поэтому фанаты, вероятно, не удивлены. Интерес усиливает и то, что МакДональдз уже реализовывал подобную кампанию в других странах. Например, в Германии они запускали подобные меню к 30-летию сериала "Друзья".
В испанском Friends Box, выпущенном к 30-летию сериала, входили бургер на выбор, картофель фри, напиток и соус "Маринара от Моники", а также фигурки шести героев шоу, пишет издание CBR.
Как приготовить соус для Биг-Мака?
- Майк Харач рассказал, какие ингредиенты входят в этот соус. Он также объяснил, почему он имеет именно такой цвет. Вероятно, многим кажется, что он сделан на основе кетчупа, однако это совсем не так.
- На самом деле его делают на основе майонеза. Также в соус входит смесь дюссельдорфской горчицы и белого винного уксуса.
- Важно также, что все эти ингредиенты нужно смешать и оставить настояться минимум на полчаса, чтобы соус стал густым.