Скандал, который разгорелся вокруг этих игрушек заставил бренд убрать их из продажи. Почему украинцы критикуют бренд BEVZA – расскажет 24 Канал со ссылкой на маркетолога Софию Дудчак.
В чем главная проблема игрушек с символами Голодомора?
София Дудчак, которая работает с украинскими и иностранными брендами, заметила, что общественная реакция была ожидаемой, ведь BEVZA использовали в своей кампании символ, который имеет травматический смысл и сделали его коммерческим декором.
Сгоревший колосок – это не о несокрушимости. Это трагедия, смерть, голод, репрессии. Колосок в 1930-х – не эстетический элемент. Это был маркер выживания, за который могли убить. Превратить это в "сувенир для праздников" = тривиализация геноцида,
– подчеркнула маркетолог.
Также Дудчак отметила, что сочетание контекста смерти и бедствия с новогодними праздниками является провалом. А еще маркетолог подчеркнула, что нигде в мире не создают коммерческий продукт из трагедий.
Эти украшения появились в продаже как раз накануне Дня памяти жертв Голодоморов / Скриншот
Кроме того, маркетолог раскритиковала и саму коммуникацию бренда.
В любом проекте, который касается сложных смыслов, есть базовый чеклист: консультация историков, консультация этических экспертов, анализ культурной чувствительности, тестирование реакции комьюнити, оценка рисков, правильный тон, момент, позиционирования. Такое впечатление, что не было сделано ничего из этого,
– говорит Дудчак.
Как на скандал отреагировал музей Голодомора?
Исполняющая обязанности директора музея Голодомора-геноцида Леся Гасиджак также отреагировала на скандал относительно елочных украшений. Она напомнила, что так называемый закон "О пяти колосках" был трагедией в украинской истории, ведь он обрекал на смерть каждого, кто хотел спастись от голодной смерти.
Люди добрые, что с вами? Неужели вы живете настолько в другой реальности? Неужели вы хотя бы рамочно не знаете основу основ – историю этой страны в которой живете, и неужели словосочетание "5 колосков" не проявляется устойчивым образом в ваших головах? Вы действительно повесите это на елку?
– подчеркнула Леся Гасиджак.
Что нужно знать об украшениях "Пять колосков"?
Бренд BEVZA выпустил наборы украшений на елку "Пять колосков", где входят 5 украшений в форме пшеничного колоска – 4 желтые и 1 черный, символизируя обгоревший колос.
Бренд раскритиковали в сети за использование символа Голодомора, который является геноцидом украинцев.
Поэтому набор украшений убрали из продажи, а бренд извинился за ошибку.