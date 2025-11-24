Скандал, который разгорелся вокруг этих игрушек заставил бренд убрать их из продажи. Почему украинцы критикуют бренд BEVZA – расскажет 24 Канал со ссылкой на маркетолога Софию Дудчак.

Интересно Не на каждый сбор: кому из военных можно задонатить "1000 Зеленского"

В чем главная проблема игрушек с символами Голодомора?

София Дудчак, которая работает с украинскими и иностранными брендами, заметила, что общественная реакция была ожидаемой, ведь BEVZA использовали в своей кампании символ, который имеет травматический смысл и сделали его коммерческим декором.

Сгоревший колосок – это не о несокрушимости. Это трагедия, смерть, голод, репрессии. Колосок в 1930-х – не эстетический элемент. Это был маркер выживания, за который могли убить. Превратить это в "сувенир для праздников" = тривиализация геноцида,

– подчеркнула маркетолог.

Также Дудчак отметила, что сочетание контекста смерти и бедствия с новогодними праздниками является провалом. А еще маркетолог подчеркнула, что нигде в мире не создают коммерческий продукт из трагедий.



Эти украшения появились в продаже как раз накануне Дня памяти жертв Голодоморов / Скриншот

Кроме того, маркетолог раскритиковала и саму коммуникацию бренда.

В любом проекте, который касается сложных смыслов, есть базовый чеклист: консультация историков, консультация этических экспертов, анализ культурной чувствительности, тестирование реакции комьюнити, оценка рисков, правильный тон, момент, позиционирования. Такое впечатление, что не было сделано ничего из этого,

– говорит Дудчак.

Как на скандал отреагировал музей Голодомора?

Исполняющая обязанности директора музея Голодомора-геноцида Леся Гасиджак также отреагировала на скандал относительно елочных украшений. Она напомнила, что так называемый закон "О пяти колосках" был трагедией в украинской истории, ведь он обрекал на смерть каждого, кто хотел спастись от голодной смерти.

Люди добрые, что с вами? Неужели вы живете настолько в другой реальности? Неужели вы хотя бы рамочно не знаете основу основ – историю этой страны в которой живете, и неужели словосочетание "5 колосков" не проявляется устойчивым образом в ваших головах? Вы действительно повесите это на елку?

– подчеркнула Леся Гасиджак.

Что нужно знать об украшениях "Пять колосков"?