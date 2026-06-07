Книга "Мои друзья": почему мы идеализируем прошлое и как оно влияет на нас сегодня

На одной из самых дорогих картин в мире богачи видят дорогую морскую лазурь, игнорируя фон. Зато восемнадцатилетняя Луиза, которая прокрадывается на аукцион с рюкзаком, полным баллончиков краски, видит нечто более важное – трех подростков на пирсе и смех, застывший в мазках художника на годы.

Вопрос о незаметных отпечатках прошлого образуют основу свежего романа Фредерика Бакмана "Мои друзья" от издательства #книголав. Идеализацию прошлого часто подают как слабость и самообман, но шведский писатель продвигает другую оптику: он считает ее инстинктом и необходимостью, особенно тогда, когда в настоящем мы не находим никакого утешения.

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Текучая память

Воспоминания не сохраняются в первозданном виде, они текучие и изменчивые, иногда даже ложные. Но делает ли это их менее ценными? Все-таки, мы не можем сохранить в памяти хотя бы что-то идеально точное. Художник Йат Х., который собственно и нарисовал картину "Море", изобразив на фоне себя вместе с друзьями, знает это лучше любого. Всю свою взрослую жизнь он рисует одно и то же лето – не таким, каким оно было на самом деле, а таким, каким хотел его помнить. Оно было полно боли и смертей, однако на картине мы видим только успокаивающий маринистический пейзаж и каплю смеха.



Книга Фредерика Бакмана "Мои друзья" / фото #книголав

Луиза также живет с воспоминанием, которое она частично придумала. На открытке, которую героиня носит в рюкзаке, написаны слова, которых ее мать никогда не говорила – Луиза написала их и поверила в подлинность послания. Она чувствует, что это неправильно, однако подруга Рыбка отрицает:

К черту это! Кто дал твоему глупому мозгу право решать, что было, а чего не было? Ты все равно можешь помнить, это воспоминание твое!

Как мы ищем себя?

Поиск себя в прошлом может принимать разные формы. Например, в отличие от Луизы и Йата, друг художника Тед продолжает набирать номер близкого человека даже после его смерти, сидя в темноте, снова и снова. Его память выступает не ресурсом, а тюрьмой потери.

Проблема – в непонимании природы воспоминаний. Мы никогда не помним события такими, какими они были на самом деле, поэтому смысла в тщательном исследовании каждого кусочка своей биографии с претензией на объективность нет. Настоящий поиск себя в прошлом – это не "спасательная операция", а игра в конструктор, поиск новых комбинаций воспоминаний и их форм. Мы не можем изменить прошлое, и можем выбрать свое отношение к нему и акценты, которые расставляем. На самом деле это не опция, а необходимость, ведь природа памяти не оставляет нам шанса не заботиться о ней:

Истории сложные, воспоминания безжалостны, наш мозг сохраняет лишь несколько мгновений из лучших дней нашей жизни, но каждую секунду худших мы помним.

В конце концов, именно поэтому переосмысление и трансформация памяти является едва ли не единственным способом справиться с травмой, которая может преследовать нас долгие годы. Надежда есть там, где есть усилия.

Ностальгия и ценностные действия

В романе Бакмана ностальгия не остается только в пространстве чувств – она оказывает прямое влияние на поступки героев. Йат Х. тратит все свои деньги просто для того, чтобы выкупить дорогую сердцу картину. Он не верит в то, что сможет вернуть прошлое, лишь надеется в последний раз побыть с ним наедине и отпустить. Ностальгия не сбивает художника с пути, лишь указывает направление для ценностного действия.

Луиза также принимает решения, основанные на чувствах к прошлому. Она скучает по Рыбке, поэтому рисует рядом с картиной Йата небольшую рыбу. Увидев пейзаж, она также меняет отношение к ненастоящей открытке от матери – и в конце концов отдает ее незнакомцу в переулке.

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Некоторые воспоминания просто выполняют свои функции и идут – такое их назначение. Зато Тед, чья ностальгия слилась с потерей, не принимает никаких решений – только раз за разом повторяет свой ритуал с телефоном. Разница заключается не в силе привязанности к прошлому, а в том, позволяет ли эта привязанность двигаться дальше.

"Мои друзья" – это роман о том, как ностальгия может превращаться в яд тогда, когда мы требуем от нее невозможного, и одновременно о том, как теплые воспоминания, измененные годами, могут двигать нас дальше.