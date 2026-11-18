Песня "Freestyler" финской группы Bomfunk MC's в свое время стала настоящим музыкальным феноменом и до сих пор узнаваема с первых секунд. Особую популярность ей придал припев, который многие слушатели запомнили как загадочное "Ракамакафо".

Однако на самом деле этих слов в композиции нет, а то, что люди годами слышали вместо английского текста, имеет вполне логичное объяснение. 24 Канал рассказывает , что на самом деле звучит в легендарном хите.

Что на самом деле поют в песне "Freestyler"

Композицию "Freestyler" выпустила финская группа Bomfunk MC's в 1999 году. Она быстро стала международным хитом и обрела популярность в разных странах, в частности благодаря вирусному припеву.

В то же время фраза, которую многие воспринимали как "Ракамакафо", на самом деле звучит как "Freestyler, rock the microphone". В переводе с английского это примерно означает "Фристайлер, зажигай у микрофона".

Bomfunk MC's – "Freestyler": смотрите видео

Из-за быстрого произношения и особенностей восприятия английского языка слушателям могло казаться, что исполнитель произносит совсем другие слова.

В лингвистике такое явление называют мондергрином. Это когда человек неправильно слышит слова в песне и вместо настоящего текста ему вслушивается что-то другое.

Поэтому загадочного "Ракамакафо" в "Freestyler" никогда не было. Это лишь результат того, как слушатели воспринимали англоязычный припев культовой композиции.