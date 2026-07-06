Стала иконой ЛГБТК+ в скандальном браке: неожиданные факты о личной жизни Фриды Кало

Личная жизнь Фриды Кало скрывалась за фасадом ее культового образа, но архивы, открытые лишь в XXI веке, раскрыли тайные романы и множество других интересных подробностей. Их более 50 лет скрывал муж художницы Диего Ривера в "Голубом доме".

В День рождения культовой художницы 24 Канал собрал самые интересные факты, которые точно вас удивят.

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Сюрреалистическая трагедия с золотом и железом

Самый страшный день в жизни Фриды произошел, когда ей было 18 лет. Автобус, в котором она ехала, столкнулся с трамваем. Железный поручень насквозь пробил ей таз и живот.

Но шоком для очевидцев стало другое: один из пассажиров нес пакет с сусальным золотом, которое при ударе рассыпалось. Окровавленная, обнаженная и изуродованная Фрида лежала на асфальте, полностью покрытая золотым блеском, что выглядело как жуткое произведение искусства.

Тайная комната и одежда как броня

После смерти художницы в 1954 году Диего Ривера закрыл ее ванную комнату и приказал не открывать ее полвека. Когда в 2004 году дверь наконец открыли, там обнаружили более 300 личных вещей и платьев.

Оказалось, что ее знаменитые пышные мексиканские юбки и корсеты были не просто данью традициям. Фрида использовала их как "броню", чтобы скрыть от мира деформацию ног после полиомиелита, шрамы от 35 операций и ортопедические конструкции.

Как Фрида бросила вызов ревнивой жене

Мало кто знает, что первая встреча Фриды и Диего состоялась еще в 1922 году, когда ей было всего 15 лет, а ему – 36. Диего как раз рисовал фреску в ее школе, когда юная Кало вбежала в зал с криком: "В бой, Диего!".

В зале в этот момент сидела тогдашняя жена Риверы, модель Лупе Марин. Когда Фрида спокойно села наблюдать за работой мастера, Лупе устроила дикую сцену ревности. Однако школьница даже не вздрогнула под натиском разъяренной женщины.

Смелость девочки настолько поразила жену художника, что та в конце концов с уважением воскликнула:

Посмотрите на эту малышку! Она вообще не боится такой высокой и сильной женщины, как я. Она мне действительно нравится!

Позже Кало спрятала свои первые три картины под школьной лестницей и твердо заявила Ривери: "Я пришла к вам не за комплиментами. Мне нужна критика серьезного мужчины. Я не любительница и не дилетантка. Я просто девушка, которая должна зарабатывать на жизнь". Диего был настолько поражен ее характером и талантом, что влюбился без памяти.

Фрида Кало и Диего Ривера / biography.com

Брак-ураган

Впервые Фрида и Диего поженились в 1929 году, но через десять лет боли и взаимных упреков официально развелись.

Их союз называли "браком слона и голубки", но на самом деле это был настоящий эмоциональный ураган. Они не могли жить вместе, но и умереть в одиночестве друг от друга им не удавалось. Ведь уже через год, в 1940-м, они поняли, что разлука для них – еще худший ад, и поженились во второй раз, оставаясь вместе до самой смерти Фриды.

Когда Фрида узнала о самой страшной измене своего мужа – его романе с ее младшей сестрой Кристиной, ее реакция была не просто эмоциональной, а визуально кардинальной.

Она не только обрезала свои знаменитые длинные волосы, но и полностью отказалась от традиционных мексиканских платьев Теуана, которые Диего просто обожал и умолял ее носить. Вместо этого она демонстративно надела строгий европейский костюм.

Измену мужа и сестры Фрида перенесла на холст с пугающей точностью. На картине "Всего лишь несколько царапин" она изобразила изрезанное ножом тело женщины на кровати, рядом с которой стоит мужчина с окровавленным лезвием. Так она буквально приравняла домашнее насилие к эмоциональной боли, которую ей причинили самые близкие люди.

Самый известный шедевр художницы "Две Фриды" был создан в 1939 году, как раз в разгар мучительного процесса развода с Риверой. На гигантском двойном автопортрете изображены две ипостаси женщины: одна в белом европейском платье (которую Диего отверг), а другая – в мексиканском наряде (которую он любил).

Картина "Две Фриды" / Музей современного искусства (Мехико, Мексика)

Даже после развода, многочисленных любовников и лет терапии Фрида не смогла выкинуть Диего из своих мыслей. На картине "Диего и я" она рисует крошечное лицо Риверы прямо у себя на лбу, чуть выше бровей.

Диего перестал быть просто мужчиной рядом, он буквально поселился внутри ее сознания, стал ее третьим глазом и неизменным источником слез.

Картина "Диего и я" / wikiart.org

Как Фрида стала иконой ЛГБТК+ своего времени?

Фрида никогда не скрывала, что ее привлекают как мужчины, так и женщины. Во время брака с Диего Риверой у Фриды были официально подтвержденные романы с выдающимися женщинами своей эпохи:

Чавела Варгас – легендарная мексиканская певица долгое время жила в "Голубом доме" Фриды. Чавела открыто заявляла о своей лесбийской связи с художницей и называла ее своей величайшей страстью.

– легендарная мексиканская певица долгое время жила в "Голубом доме" Фриды. Чавела открыто заявляла о своей лесбийской связи с художницей и называла ее своей величайшей страстью. Жозефина Бейкер – знаменитая франко-американская танцовщица и икона кабаре познакомилась с Фридой в Париже в 1939 году. Их тайный роман продолжался во время визитов Бейкер в Мексику.

– знаменитая франко-американская танцовщица и икона кабаре познакомилась с Фридой в Париже в 1939 году. Их тайный роман продолжался во время визитов Бейкер в Мексику. О’Кифф – известная американская художница также была среди близких подруг и любовных интересов Кало. В своих письмах Фрида восхищалась ее красотой и талантом

На семейных фотографиях еще с юных лет Фрида часто позировала в мужских костюмах. Она сознательно стирала границы между маскулинностью и фемининностью.

На своих знаменитых автопортретах она никогда не скрывала, а наоборот – подчеркивала свои сросшиеся брови и легкие усы, отказываясь подстраиваться под тогдашние стандарты женской красоты.

Фрида с ольмекской фигуркой / Фотоархив Николаса Мурая

В 1939 году Фрида написала картину "Две обнаженные в лесу". Эту картину она создала как интимный подарок для своей близкой подруги и любовницы, кинодивы Долорес дель Рио. На полотне изображены две обнаженные женщины, которые нежно обнимают и защищают друг друга среди дикой природы.