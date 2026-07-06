У День народження культової художниці 24 Канал зібрав найцікавіші факти, які точно вас здивують.

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Сюрреалістична трагедія із золотом та залізом

Найстрашніший день у житті Фріди стався, коли їй було 18 років. Автобус, у якому вона їхала, зіткнувся з трамваєм. Залізний поручень наскрізь пробив її таз та живіт.

Але шоком для очевидців стало інше: один із пасажирів ніс пакет із сусальним золотом, яке під час удару розсипалося. Закривавлена, оголена та понівечена Фріда лежала на асфальті, повністю вкрита золотим блиском, що виглядало як моторошний витвір мистецтва.

Таємна кімната та одяг як броня

Після смерті художниці у 1954 році, Дієго Рівера закрив її ванну кімнату та наказав не відкривати її пів століття. Коли у 2004 році двері нарешті відчинили, там знайшли понад 300 особистих речей та суконь.

З'ясувалося, що її знамениті пишні мексиканські спідниці та корсети не були просто даниною традиціям. Фріда використовувала їх як "броню", щоб приховати від світу деформацію ніг після поліомієліту, шрами від 35 операцій та ортопедичні конструкції.

Як Фріда кинула виклик ревнивій дружині

Мало хто знає, що перша зустріч Фріди та Дієго відбулася ще у 1922 році, коли їй було всього 15 років, а йому 36. Дієго якраз малював фреску в її школі, коли юна Кало забігла до зали з вигуком: "До бою, Дієго!".

У залі в цей момент сиділа тодішня дружина Рівери, модель Лупе Марін. Коли Фріда спокійно сіла спостерігати за роботою майстра, Лупе влаштувала дику сцену ревнощів. Проте школярка навіть не здригнулася під натиском розлюченої жінки.

Сміливість дівчинки настільки вразила дружину художника, що та зрештою з повагою вигукнула:

Подивіться на цю малу! Вона взагалі не боїться такої високої та сильної жінки, як я. Вона мені справді подобається!

Пізніше Кало сховала свої перші три картини під шкільними сходами і твердо заявила Рівері: "Я прийшла до вас не за компліментами. Мені потрібна критика серйозного чоловіка. Я не любителька і не аматорка. Я просто дівчина, яка повинна заробляти на життя". Дієго був настільки вражений її характером та талантом, що закохався без тями.

Фріда Кало та Дієго Рівера / biography.com

Шлюб-ураган

Уперше Фріда та Дієго побралися у 1929 році, але через десять років болю та взаємних докорів офіційно розлучилися.

Союз називали "шлюбом слона та голубки", але насправді це був справжній емоційний ураган. Вони не могли жити разом, але й померти наодинці один від одного їм не вдавалося. Бо вже за рік, у 1940-му, зрозуміли, що розлука для них – ще гірше пекло, і одружилися повторно, залишившись разом до самої смерті Фріди.

Коли Фріда дізналася про найстрашнішу зраду свого чоловіка – його роман із її молодшою сестрою Крістіною, її реакція була не просто емоційною, а візуально кардинальною.

Вона не лише обрізала своє знамените довге волосся, а й повністю відмовилася від традиційних мексиканських суконь Теуана, які Дієго просто обожнював і благав її носити. Кало демонстративно одягла суворий європейський костюм.

Зраду чоловіка та сестри Фріда перенесла на полотно з лячною точністю. На картині "Лише кілька подряпин" вона зобразила понівечене ножем тіло жінки на ліжку, поруч із якою стоїть чоловік із закривавленим лезом. Так вона буквально зрівняла домашнє насилля із емоційним болем, який їй заподіяли найрідніші люди.

Найвідоміший шедевр художниці "Дві Фріди" був створений у 1939 році, саме в розпал болісного процесу розлучення з Ріверою. На гігантському подвійному автопортреті зображені дві іпостасі жінки: одна у білій європейській сукні (яку Дієго відкинув), а інша – у мексиканському вбранні (яку він кохав).

Картина "Дві Фріди" / Музей сучасного мистецтва (Мехіко, Мексика)

Навіть після розлучення, численних коханців та років терапії, Фріда не змогла вирвати Дієго зі своїх думок. На картині "Дієго і я" вона малює крихітне обличчя Рівери прямо у себе на лобі, трохи вище брів.

Дієго перестав бути просто чоловіком поруч, він буквально оселився всередині її свідомості, став її третім оком і незмінним джерелом сліз.

Картина "Дієго і я" / wikiart.org

Як Фріда стала іконою ЛГБТК+ свого часу?

Фріда ніколи не приховувала, що її приваблюють як чоловіки, так і жінки. Під час шлюбу з Дієго Ріверою, Фріда мала офіційно підтверджені романи з видатними жінками своєї епохи:

Чавела Варгас – легендарна мексиканська співачка тривалий час жила в "Блакитному будинку" Фріди. Чавела відкрито заявляла про свій лесбійський зв'язок із художницею та називала її своєю найбільшою пристрастю.

– легендарна мексиканська співачка тривалий час жила в "Блакитному будинку" Фріди. Чавела відкрито заявляла про свій лесбійський зв'язок із художницею та називала її своєю найбільшою пристрастю. Жозефіна Бейкер – знаменита франко-американська танцівниця та ікона кабаре познайомилася з Фрідою в Парижі у 1939 році. Їхній таємний роман тривав під час візитів Бейкер до Мексики.

– знаменита франко-американська танцівниця та ікона кабаре познайомилася з Фрідою в Парижі у 1939 році. Їхній таємний роман тривав під час візитів Бейкер до Мексики. О'Кіфф – відома американська художниця також була серед близьких подруг та любовних інтересів Кало. У своїх листах Фріда захоплювалася її красою та талантом

На сімейних фотографіях ще з юнацьких років Фріда часто позувала у чоловічих трійках. Вона свідомо розмивала межі між маскулінністю та фемінінністю.

На своїх знаменитих автопортретах вона ніколи не приховувала, а навпаки – підкреслювала свої зрощені брови та легкі вуса, відмовляючись підлаштовуватися під тогочасні стандарти жіночої краси.

Фріда з ольмекською фігуркою / Фотоархів Ніколаса Мурая

У 1939 році Фріда написала картину "Дві оголені в лісі". Цю картину вона створила як інтимний подарунок для своєї близької подруги та коханки, кінодіви Долорес дель Ріо. На полотні зображено дві оголені жінки, які ніжно тримають і захищають одна одну серед дикої природи.