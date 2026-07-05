24 Канал зібрав найцікавіші творчі ритуали літераторів, чиї книги прославили їх на весь світ.

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Нюхав гнилі яблука, щоб краще думати

Німецький поет Фрідріх Шиллер мав незвичайний спосіб стимулювати натхнення. За спогадами його друга Йоганна Вольфганга фон Ґете, письменник тримав у шухляді письмового столу кілька гнилих яблук. Коли робота не йшла, він відкривав шухляду і вдихав різкий запах.

Дружина Шиллера навіть говорила, що він не міг нормально працювати без цих яблук. Сам письменник вірив, що саме їхній специфічний аромат допомагає мозку активніше працювати.

Вичісувала бліх із собаки перед роботою

Французька письменниця Колетт, яка прославилася романами та журналістськими матеріалами, кожен ранок починала не з письма. Перед тим як сісти за рукопис, вона методично вичісувала бліх зі свого улюбленого бульдога.

Лише після цього бралася до роботи, вважаючи такий ритуал необхідною частиною творчого процесу.

Сідоні-Габріель Колетт зі своїми собаками / Mary Evans Picture Library

Висів догори ногами

Автор світового бестселера "Код да Вінчі" Ден Браун переконаний, що найкращі ідеї приходять тоді, коли дивишся на світ буквально з іншого ракурсу.

Письменник використовує спеціальні гравітаційні черевики та кілька хвилин висить догори ногами. За його словами, саме в цей момент думки стають яснішими, а складні сюжетні ходи складаються в єдину картину.

Крім цього, щогодини Браун робить перерву на віджимання, присідання та розтяжку.

Орендувала готель, хоча мала власний дім

Американська письменниця і поетеса Мая Енджелоу майже ніколи не писала вдома. Натомість вона орендувала дешевий готельний номер, просила прибрати зі стін картини та будь-які прикраси й працювала там із самого ранку до обіду.

Писала Енджелоу лежачи поперек ліжка, а близько одинадцятої години дозволяла собі келих хересу. Цікаво, що в номері вона ніколи не ночувала – лише працювала.

Мая Енджелоу під час роботи / awritersden.wordpress.com

Ховав власний одяг

Коли наближалися дедлайни, автор "Собору Паризької Богоматері" Віктор Гюго застосовував радикальний спосіб боротьби з прокрастинацією. Він наказував слузі забрати весь його одяг і сховати його.

Залишившись практично без можливості вийти з дому, письменник був змушений сидіти за рукописом, поки не завершить черговий розділ.

Саме так, за переказами, Гюго зміг закінчити один зі своїх найвідоміших романів.

Боявся п'ятниці та числа 13

Легендарний американський письменник Трумен Капоте мав безліч забобонів. Він ніколи не починав і не завершував роботу в п'ятницю, уникав телефонних номерів, сума цифр яких дорівнювала 13, і не погоджувався жити в готельному номері з цим числом.

Під час роботи Капоте також стежив, щоб у попільничці не лежало понад три недопалки одночасно. Якщо їх ставало більше, він перекладав зайві до кишені.

Трумен Капоте / Magnum Photos

Написав роман на одному рулоні паперу

Письменник Джек Керуак створив свій культовий роман "У дорозі" у максимально безперервному ритмі. Щоб не відволікатися на заміну аркушів, він склеїв довгий рулон паперу завдовжки близько 36 метрів і друкував текст без зупинок.

За легендою, на написання книги йому знадобилося лише три тижні. Саме цей незвичний рукопис згодом став одним із символів американської біт-літератури.

Писав стоячи

Нобелівський лауреат Ернест Гемінґвей майже ніколи не працював сидячи. Він ставив друкарську машинку на високий стелаж або полицю і писав стоячи, а поруч тримав олівці, рукописи та аркуші з підрахунком слів.

Щодня він записував, скільки слів написав, щоб, як сам казав, "не обманювати себе" щодо продуктивності.

Ернест Гемінґвей пише стоячи / Life

Вигадувала вбивства у ванні

Агата Крісті зізнавалася, що найкращі сюжети детективів приходили до неї під час гарячої ванни. Вона могла годинами лежати у воді, їсти яблука й продумувати майбутні злочини та їхнє розкриття.

Пізніше письменниця жартувала, що відмовилася від цієї звички лише тому, що сучасні ванни вже не такі зручні, як старі вікторіанські.

Колекція капелюхів проти творчої кризи

Дитячий письменник Доктор Сьюз мав колекцію з приблизно 300 капелюхів. Коли натхнення зникало, він одягав один із них і продовжував працювати. Іноді письменник навіть змушував гостей або редакторів також приміряти кумедні капелюхи, щоб легше народжувалися нові ідеї.

Доктор Сьюз в одному зі своїх капелюхів / drseusart.com