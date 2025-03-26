Об этом мало кто знает: почему нельзя выбрасывать фрукты и овощи в мусорку

Почти каждый из нас делает это каждый день, но в Великобритании призывают не выбрасывать обычные фрукты и овощи в мусорку. С первого взгляда это кажется безобидным, однако на самом деле за этим стоит серьезная экологическая проблема.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Почему не стоит выбрасывать фрукты и овощи в помойку

Экологи отмечают, что гниение фруктов и овощей на свалках существенно способствует изменениям климата. Причина заключается в том, что они выделяют метан – газ, который в 26 раз вреднее углекислого.

Фрукты и овощи, которые оказываются на свалке, часто гниют в больших кучах мусора без доступа кислорода, что может значительно ухудшить количество опасного, метана, который производится и загрязняет окружающую среду. Именно поэтому эксперты советуют, по возможности, компостировать их дома, вместо того, чтобы выбрасывать в помойку.

Практически все фрукты можно компостировать. От сердцевин яблок до кожуры бананов и даже долек клубники – ваш компостер с радостью их примет. Эти органические материалы разлагаются, высвобождая питательные вещества обратно в почву, которые затем могут быть использованы для поддержания роста растений. Помните, что компостировать можно не только мякоть фруктов, но и семена, стебли и кожуры,

– говорят в HotBinComposting.

Фрукты и овощи стоит компостировать, а не выбрасывать в помойку / Фото Unsplash

В то же время при компостировании следует избегать фруктов и овощей с высокой кислотностью: лимоны, грейпфруты и лук можно компостировать, но нужно быть осмотрительным, чтобы не добавлять их слишком много, иначе компост будет иметь слишком высокую кислотность.

"Компостирование является экологически лучшей альтернативой использованию органических материалов для свалок, поскольку оно уменьшает производство метана (основной источник парниковых газов) и обеспечивает ряд экономических и экологических общих преимуществ", – объясняют в австралийском Министерстве первичной промышленности.

Гниение фруктов и овощей способствует изменениям климата / Фото Unsplash

Там добавили, что метан считается в 26 раз сильнее парниковым газом, чем углекислый и является значительным фактором парниковых газов в мире. Разложение органических материалов в анаэробных условиях – микробами при отсутствии кислорода – высвобождает метан в атмосферу. Анаэробное брожение является распространенным явлением на свалках и открытых складах, таких как кучи навоза.

В Министерстве первичной промышленности подчеркнули, что с 1970 года объемы выбросов от отходов в мире почти удвоились и сейчас составляют около 3% всех антропогенных выбросов, вызванных человеческой деятельностью (IPCC, 2014). При этом около половины этих выбросов образуется в результате анаэробного брожения твердых отходов на свалках.

Напомним, что недавно ученые обнаружили, что во всем теле человека есть микропластик. Однако существует по меньшей мере 5 способов, как можно избежать его попадания в организм.