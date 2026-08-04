Не Львов и не Киев: какой украинский город был столицей одного из крупнейших государств Европы

Киев на протяжении веков был главным политическим центром украинских земель. Однако в истории был период, когда столицей одного из самых могущественных государств Восточной Европы был другой город.

Речь идет о Галиче, который стал центром Галицко-Волынского княжества и входил в число крупнейших городов средневековой Европы. Об этом рассказал украинский историк Мирослав Высочанский в видео на YouTube-канале "Манускрипт".

Как Галич стал столицей Галицко-Волынского княжества

По словам историка, современный Галич расположен примерно в 5 километрах от места, где в древности находилась столица Галицко-Волынского княжества. Древний Галич располагался на территории современного села Крилос.

Где расположен древний Галич: смотрите на карте

Наибольшего расцвета город достиг при князе Ярославе Осмомысле, которого упоминают в известном древнерусском произведении "Слово о полку Игореве". Именно тогда Галич был одним из важнейших политических и культурных центров Руси.

Впоследствии князь Роман Мстиславич объединил Волынь и Галичину в единое государство – Галицко-Волынское княжество. После этого Галич стал его столицей и одним из крупнейших городов Европы того времени.

Макет древнего Галича / Фото Андрея Бондаренко

Высочанский также рассказал, что существует несколько версий происхождения названия города. Согласно одной из них, оно связано с птицей галкой, изображенной на гербе Галича.

Другая версия утверждает, что название происходит от греческого слова "галас", означающего "соль", ведь в этих краях издавна были ее значительные залежи.