Они были прямо перед глазами: 5 пасхалок в фильмах о Гарри Поттере, которые все пропустили

Фильмы о Гарри Поттере до сих пор остаются одними из самых популярных в мире, а их повторные просмотры – регулярным ритуалом для миллионов фанатов. Но несмотря на годы, проведенные перед экранами, зрители до сих пор находят в лентах скрытые детали, намеки и шифры, которые ранее оставались незамеченными.

Интересно, что некоторые из пасхалок указывают нам на то, что будет происходить в будущем. 24 Канал собрал 5 пять самых интересных скрытых деталей в фильмах о Гарри Поттере.

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В фильмах можно встретить книги Джоан Роулинг

Удивительно, но в фильмах о Гарри Поттере в некоторых кадрах можно заметить книги Джоан Роулинг. Так, в "Гарри Поттер и Тайная комната" есть сцена, где главный герой попадает не туда, куда надо, и его находит Хагрид. Вместе они проходят мимо витрины книжного магазина, где лежат книги о самом Гарри Поттере.

В фильмах о Гарри Поттере можно заметить книги Джоан Роулинг / Кадр из фильма

Остроумный код, чтобы попасть в Министерство магии

В сцене из "Ордена Феникса", где мистер Уизли ведет Гарри в Министерство магии, они пользуются старой телефонной будкой. Чтобы попасть внутрь, Артур набирает код 6-2-4-4-4-4-2. Оказывается, это не случайный набор цифр – на старых кнопочных телефонах эти цифры соответствуют буквам, которые формируют слово magic.

Код от входа в Министерство магии образует слово magic / Кадр из фильма

Снейп сказал больше, чем кажется

В первой части саги Снейп задает Гарри сложный вопрос на уроке: "Скажите, что я получу, если смешаю корень златоцветника и настойку полыни?". На первый взгляд – обычный вопрос из курса зельеварения, но на языке викторианских цветов златоцветник означает "моя жалость пойдет за вами в могилу", а полынь символизирует потерю и большое горе.

А значит, если перевести вопрос дословно, то получится, что профессор сказал: "Я глубоко сожалею о смерти Лили".

Слова Снейпа были не простым вопросом / Кадр из фильма

Гарри носил номер, который все объясняет

В квиддичной команде Гриффиндора Гарри выступает под номером семь. На первый взгляд – просто число. Но внимательные фанаты связывают его с главной сюжетной линией: Гарри – седьмой горокракс лорда Волдеморта.

Однако некоторые утверждают, это может указывать на общее количество книг, которые написала Джоан Роулинг.

Есть несколько теорий, что означает номер под которым выступал Гарри / Кадр из фильма

Жена Драко Мелфоя – девушка Тома Фелтона

В финале "Даров смерти" мы наблюдаем, как уже взрослые главные герои провожают своих детей на Хогвартский экспресс. В кадре также можно увидеть, что рядом с Драко Мелфоем стоит его жена. В фильме ее сыграла Джейд Оливия Гордон – не профессиональная актриса, а тогдашняя девушка Тома Фелтона. Именно Фелтон настоял, чтобы именно она исполнила эту роль.

В "Дарах смерти" можно заметить девушку Тома Фелтона / Кадр из фильма

К слову, в фильме "Гарри Поттер и узник Азкабана" есть скрытая пикантная сцена. Заметить ее можно, если внимательно просматривать финальные титры.