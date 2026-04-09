Заметили только самые внимательные: в титрах "Гарри Поттер и кубок огня" спрятали неожиданную надпись

Большинство зрителей после завершения фильмов сразу выключают экран, не дождавшись титров. Однако иногда именно там скрываются интересные детали.

О том, какую неожиданную надпись спрятали в титрах фильма "Гарри Поттер и кубок огня", пишет Screen Rant.

Смотрите также Неожиданная правда об античных статуях: они были совсем не белоснежными и имели запах

Какую надпись заметили в титрах фильма "Гарри Поттер и кубок огня"?

В фильме "Гарри Поттер и кубок огня" внимательные фанаты нашли забавную шутку от создателей. В ленте, где одним из испытаний Турнира трех волшебников является встреча с драконами, авторы решили подшутить над зрителями.

Так, в титрах появляется надпись, что "во время съемок ни один дракон не пострадал".

Это является отсылкой к стандартной формулировке, которую обычно добавляют в фильмах, где используют настоящих животных.

В то же время в самом фильме все драконы, конечно же, были созданы с помощью спецэффектов.

В каком еще фильме о Гарри Поттере есть скрытая деталь в титрах?

Как пиши Collider, в финальных титрах фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана" появляется известная Карта мародера, на которой вместо привычных персонажей размещены имена актеров и членов съемочной группы. Внимательные зрители могут заметить короткий эпизод в нижней части карты: там видно две пары следов, стоящих в довольно неоднозначной позе.

Одна пара отпечатков ног расположена вплотную и направлена к стене, тогда как другая стоит рядом, повернувшись в противоположную сторону. При этом следы, обращены к стене, будто слегка двигаются. Такая деталь наталкивает на мысль, что это могут быть двое учеников Хогвартса в довольно пикантной ситуации или же просто в игривых объятиях.

Эту шутку скрыл в титрах цифровой художник Рус Ветерелл. В одном из интервью для The Huffington Post он объяснил, что, по его замыслу, персонажи на карте просто обнимаются.

Когда состоится премьера сериала "Гарри Поттер"?