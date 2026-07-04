Тайна, которой 350 лет: что скрывает могила Хмельницкого и где она на самом деле

Несмотря на многовековые исследования, местонахождение праха великого гетмана остается одной из величайших загадок украинской истории, которая регулярно пополняется новыми версиями и научными открытиями.

Почему официальное место захоронения гетмана до сих пор считается пустым, какую сенсационную аномалию там зафиксировали ученые и при чем здесь легенды о казацких сокровищах – об этом рассказала "Локальная история".

Смотрите также "Почувствовал себя как дома": что больше всего поразило Марка Твена в Одессе

Миф о польской мести: действительно ли прах развеяли?

Самая известная легенда, которая попала даже в учебники, происходит из летописи Григория Грабянки. В ней утверждается, что в 1664 году польский воевода Стефан Чарнецкий сжег Суботов, приказал выкопать тела Богдана Хмельницкого и его сына Тимоша, а их прах выстрелил из пушки.

Однако современные историки и краеведы опровергают этот эпизод. Никакие польские архивные документы или дневники участников того похода не подтверждают надругательство над телом гетмана. Скорее всего, история о Чарнецком была сознательным художественным преувеличением летописцев, чтобы сильнее демонизировать врага.

Сенсация 5-гривневой купюры: что обнаружили георадары

Официальным местом упокоения гетмана считается знаменитая Ильинская церковь в Суботове, изображенная на банкноте в 5 гривен. Именно ее Хмельницкий строил как собственную родовую усыпальницу.

Настоящий прорыв в поисках произошел, когда ученые с помощью современных георадаров зафиксировали под полом храма уникальную аномалию.

Глубина : около 5 метров под землей.

: около 5 метров под землей. Находка : подземный объект, который по геометрии полностью соответствует старинному кирпичному склепу.

: подземный объект, который по геометрии полностью соответствует старинному кирпичному склепу. Почему это важно: ранее археологи копали лишь на глубину 2 метра, поэтому подземную крипту просто не могли заметить. Ученые предполагают, что это и есть настоящее, нетронутое захоронение гетмана.

Новая гипотеза: Хмельницкий покоится в другой церкви?

Пока георадарные исследования Ильинской церкви ожидают завершающих археологических раскопок, исследователи выдвигают новые альтернативные теории. В частности, рассматривается версия, что Богдана Хмельницкого могли похоронить в старой Михайловской (Рынковой) церкви Суботова.

Исторические источники свидетельствуют, что именно туда ранее доставили тело его погибшего сына Тимоша. На момент смерти самого гетмана в 1657 году Ильинская церковь еще только достраивалась, а Михайловская находилась ближе к дороге, по которой двигалась траурная процессия.

Тайные туннели и "казацкое золото"

Загадка могилы неразрывно связана с мифами о бесчисленных сокровищах Хмельницкого. По народным преданиям, перед смертью гетман приказал спрятать бочки с золотом и трофейным оружием в подземных ходах, соединявших его резиденцию в Суботове с крепостью в Чигирине.

Сейчас эти туннели завалены, что только подогревает интерес кладоискателей и придает мистичности образу великого казацкого лидера.