Украина могла иметь совсем другой герб: какие варианты рассматривались вместо тризуба

Сегодня трезубец является одним из главных символов украинской государственности. Однако в начале XX века он был далеко не единственным претендентом на роль герба Украинской Народной Республики.

В ходе обсуждений рассматривались даже символы, связанные с земледелием, казачеством и архангелом Михаилом. О том, какие еще символы претендовали на роль государственного герба, рассказал историк Александр Кучерук в интервью "Радио Свобода".

Каким мог быть герб Украины

В декабре 1917 года именно трезубец был утвержден в качестве герба УНР. Одним из главных инициаторов такого решения стал историк искусства, политический деятель и член Украинской Центральной Рады Дмитрий Антонович.

Герб УНР / Фото Wikipedia

Впрочем, до принятия окончательного решения комиссия рассматривала ряд других вариантов государственного символа. В частности, председатель Центральной Рады Михаил Грушевский предлагал сделать гербом золотой плуг на голубом фоне.

Сначала Грушевский предлагал, чтобы в основе герба лежал плуг – как символ земледельческой нации,

– отмечает Кучерук.

Помимо плуга, среди возможных гербов были и другие символы. Среди них:

Архистратиг Михаил с мечом победы;

герб Запорожского войска с казаком, держащим мушкет;

золотая буква "У" или аббревиатура "УНР" на синем щите;

голубой щит с тридцатью золотыми звездами, символизировавшими исторические земли Украины в соответствии с предложенным административным делением.

Проекты герба УНР / Фото Wikipedia

В конце концов Дмитрий Антонович предложил использовать трезубец как исторический символ Киевского государства, ассоциировавшийся с периодом наибольшего могущества украинских земель. Эту идею поддержал и Михаил Грушевский, после чего именно трезубец стал официальным гербом УНР.

Уже 18 января 1918 года трезубец был утвержден в качестве государственной эмблемы на первом военно-морском флаге УНР.

Окончательно статус государственного символа он получил в марте 1918 года, когда трезубец был утвержден в качестве большого и малого гербов УНР в различных вариантах художественного оформления. Автором их изображения стал украинский художник Василий Кричевский.