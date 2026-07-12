Під час обговорень розглядали навіть символи, пов'язані з хліборобством, козацтвом та архангелом Михаїлом. Про те, які ще символи претендували на роль державного герба, розповів історик Олександр Кучерук в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Яким міг бути герб України

У грудні 1917 року саме тризуб затвердили як герб УНР. Одним із головних ініціаторів такого рішення став історик мистецтва, політичний діяч і член Української Центральної Ради Дмитро Антонович.

Герб УНР / Фото Wikipedia

Втім, до остаточного рішення комісія розглядала низку інших варіантів державного символу. Зокрема, голова Центральної Ради Михайло Грушевський пропонував зробити гербом золотий плуг на блакитному тлі.

Попервах Грушевський пропонував, що в основі герба має бути плуг – як символ рільничої нації,

– зазначає Кучерук.

Окрім плуга, серед можливих гербів були й інші символи. Серед них:

Архистратиг Михаїл із мечем перемоги;

герб Війська Запорозького із козаком, який тримає мушкет;

золота літера "У" або абревіатура "УНР" на синьому щиті;

блакитний щит із тридцятьма золотими зірками, що символізували історичні землі України відповідно до запропонованого адміністративного поділу.

Проєкти герба УНР / Фото Wikipedia

Зрештою Дмитро Антонович запропонував використати тризуб як історичний знак Київської держави, який асоціювався з періодом найбільшої могутності українських земель. Цю ідею підтримав і Михайло Грушевський, після чого саме тризуб став офіційним гербом УНР.

Вже 18 січня 1918 року тризуб затвердили як державну емблему на першому військово-морському прапорі УНР.

Остаточно статус державного символу він отримав у березні 1918 року, коли тризуб затвердили як великий і малий герб УНР у різних варіантах художнього оформлення. Автором їхнього зображення став український художник Василь Кричевський.