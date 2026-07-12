Почему почти все герои мультфильмов Disney – сироты: продюсер студии раскрыл истинную причину

Миллионы людей выросли на мультфильмах Disney, однако, став взрослыми, многие замечают одну общую черту этих историй. Любимые герои слишком часто остаются без родителей или переживают их смерть еще в самом начале сюжета.

Это можно увидеть во многих культовых фильмах студии. В мультфильме "Холодное сердце" Эльза и Анна теряют родителей во время морского путешествия, в "Короле Леве" гибнет Муфаса, а в "Братике-медвежонке" Кода остается без матери. Подобных примеров в фильмографии Disney немало, пишет Mirror.

Почему почти все герои мультфильмов Disney – сироты?

Как пояснил исполнительный продюсер фильма "Малефисента" Дон Хан, который также работал над "Королем Львом" и "Красавицей и Чудовищем", у такого сюжетного приема есть веская причина.

В интервью для Glamour он рассказал, что мультфильмы Disney часто рассказывают историю взросления, когда герой вынужден брать на себя ответственность за собственную жизнь. Если рядом нет родителей, персонаж быстрее проходит этот путь, а зрители могут увидеть его за тот короткий промежуток времени, который мы проводим с персонажами.

Герои мультфильмов Disney часто изображаются сиротами / Фото Disney

Впрочем, существует и другая, гораздо более трагичная теория. Она связана с основателем компании Уолтом Диснеем.

По словам Хана, после успеха своих первых фильмов Волт Дисней купил дом для родителей. Однако вскоре после переезда в доме произошла неисправность печи: из-за утечки газа его мать Флора Дисней скончалась, а отец серьезно заболел.

Продюсер отметил, что Уолт Дисней чувствовал личную ответственность за эту трагедию. Именно поэтому пережитая утрата могла повлиять на сюжеты, которые впоследствии появлялись в мультфильмах студии. Хан также подчеркнул, что не может подтвердить эту версию как факт.