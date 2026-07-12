Це можна побачити у багатьох культових стрічках студії. У мультфільмі "Крижане серце" Ельза та Анна втрачають батьків під час морської подорожі, у "Королі Леві" гине Муфаса, а в "Братику ведмедику" Кода залишається без матері. Подібних прикладів у фільмографії Disney чимало, пише Mirror.

Чому майже всі герої мультфільмів Disney сироти?

Як пояснив виконавчий продюсер фільму "Малефісента" Дон Хан, який також працював над "Королем Левом" і "Красунею та Чудовиськом", такий сюжетний прийом має вагому причину.

В інтерв'ю для Glamour він розповів, що мультфільми Disney часто розповідають історію дорослішання, коли герой змушений брати відповідальність за власне життя. Якщо поруч немає батьків, персонаж швидше проходить цей шлях, а глядачі можуть побачити його за той короткий проміжок часу, який ми проводимо з персонажами.

Герої мультфільмів Disney часто зображені сиротами / Фото Disney

Втім, існує й інша, значно трагічніша теорія. Вона пов'язана із засновником компанії Волтом Діснеєм.

За словами Хана, після успіху своїх перших фільмів Волт Дісней купив будинок для батьків. Однак незабаром після переїзду в оселі виникла несправність печі, через витік газу його мати Флора Дісней померла, а батько серйозно захворів.

Продюсер зазначив, що Волт Дісней відчував особисту відповідальність за цю трагедію. Саме тому пережита втрата могла вплинути на історії, які згодом з'являлися у мультфільмах студії. Хан також наголосив, що не може підтвердити цю версію як факт.