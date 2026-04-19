Пока все смеялись над ней, она единственная пережила финансовый кризис и сохранила свои миллионы долларов
Ее называли "Ведьмой с Уолл-стрит" и высмеивали за чрезмерную бережливость, но именно эта женщина смогла предсказать финансовые кризисы и спасти миллионы долларов во время паники 1907 года. Со ссылкой на LGT Private Banking и Fortune, рассказываем самые интересные детали о легендарном инвесторе.
Кто такая Гетти Грин?
Генриетта "Гетти" Грин была одной из самых известных инвесторов США конца 19 – начала 20 века. Ее современники часто называли ее "Ведьмой с Уолл-стрит" из-за строгого характера, необычного образа жизни и чрезвычайной бережливости, однако за этим образом стояла очень дисциплинированная и дальновидная инвесторка, которая сумела создать огромное состояние и оставить заметный след в финансовой истории страны.
Детство и происхождение
Гетти родилась в 1834 году в городе Нью-Бедфорд в богатой квакерской семье, которая зарабатывала на китобойном бизнесе. С детства она воспитывалась в атмосфере строгой дисциплины и уважения к деньгам, а также рано начала интересоваться финансами. Отец и дед учили ее считать деньги, анализировать расходы и думать о будущем, поэтому еще в юном возрасте она начала понимать принципы управления капиталом.
Первые шаги в финансах
Получив наследство, Гетти сразу начала действовать не так, как большинство людей ее времени. Вместо роскоши и расходов она выбирала другой путь: продавала дорогие вещи, которые ей дарили, и вкладывала вырученные деньги в государственные облигации. Уже тогда она показала свой главный принцип – деньги должны работать и приносить доход, а не тратиться на внешний блеск.
Брак и контроль над деньгами
В 1860-х годах она вышла замуж за бизнесмена Эдварда Грина, но сразу позаботилась о том, чтобы сохранить полный контроль над собственными финансами. В то время закон обычно передавал имущество жены мужу, однако ее отец заранее юридически защитил ее наследство. Несмотря на это, в браке возникали трудности, поскольку муж часто тратил деньги опрометчиво и в конце концов обанкротился, после чего супруги фактически разошлись.
Инвестиционная стратегия и стиль работы
Гетти Грин инвестировала очень осторожно и системно, избегая рисковых операций и спекуляций. Ее стратегия строилась на простом принципе: покупать тогда, когда другие продают, и продавать, когда все покупают. Она вкладывала средства в железные дороги, недвижимость, ипотеку и государственные облигации, а также всегда держала значительную часть капитала в наличных, чтобы быть готовой к финансовым кризисам.
Гетти Грин / фото Getty Images
Репутация и мифы вокруг нее
Из-за своей чрезмерной бережливости и простого образа жизни Гетти стала объектом многочисленных слухов и насмешек в прессе. Ее изображали как чрезвычайно скупого человека, придумывали истории о том, что она якобы экономила на самых элементарных вещах и жила в крайней бедности несмотря на огромное богатство. Именно эти преувеличения и сформировали образ "Ведьмы с Уолл-стрит", который часто не соответствовал реальности.
Паника 1907 года и финансовое влияние
Во время финансового кризиса 1907 года Гетти смогла использовать свою осторожную стратегию как преимущество. Она заранее предвидела проблемы на рынке и накопила значительные денежные резервы. Когда кризис начался, она предоставляла займы банкам и даже помогала городу Нью-Йорк, поддерживая ликвидность в момент, когда финансовая система оказалась под угрозой коллапса.
Гетти Грин умерла в 1916 году, оставив после себя огромное состояние, которое в современном эквиваленте оценивается в миллиарды долларов. Несмотря на противоречивую репутацию при жизни, сегодня ее считают одной из первых представительниц инвестирования стоимостного типа и примером финансовой независимости женщины в эпоху, когда это было почти невозможно.
