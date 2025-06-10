В это верили полвека: историк рассказал, почему Тараса Шевченко считали автором гимна Украины

Более полувека украинцы верили, что автором гимна "Ще не вмерла Украина" является Тарас Шевченко. На самом деле – это историческая ошибка, которая возникла по случайности.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео украинского историка Александра Алферова в YouTube.

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Почему автором украинского гимна считали Шевченко

Оказывается, почти полвека украинцы считали, что именно Шевченко написал слова гимна "Ще не вмерла Україна". На самом же деле, автором текста является Павел Чубинский, который написал стихотворение в 1862 году.

За это его, киевского студента, российские жандармы отправили на выселку в Астраханскую губернию,

– отмечает Алферов.

Павел Чубинский / Фото Wikipedia

Однако текст стихотворения был настолько популярен, что в 1863 году его напечатали во Львове, который тогда был под Австро-Венгерской империей, в журнале "Мета".

Интересно, что напечатали его без указания автора. В то же время после него в журнале было помещено несколько стихотворений Тараса Шевченко с соответствующей подписью. Это и привело к путанице.

"Священник Михаил Вербицкий подумал, что текст "Ще не вмерла Україна" написал Тарас Григорьевич и положил его на ноты. И спел, играя на гитаре в 1865 году в Перемышле на вечере Шевченко", – объяснил историк.

К слову, ранее мы рассказывали о том, как Карпенко Карый выбрал свой псевдоним. В частности, в этом ему "помог" Тарас Шевченко.