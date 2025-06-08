И речь идет о писателе-фантасте Владимире Владко, который в свое время предсказал полеты в космос. Как он их видел – рассказывает 24 Канал.
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Как Владко предсказывал полеты в космос
В 1935 году Владимир Владко издал фантастический роман "Аргонавты Вселенной", который повествует о полете людей на Венеру. Действующими лицами романа являются
- Николай Рындин, руководитель экспедиции;
- Вадим Сокол – химик и геолог;
- Ван Лун (в первых версиях Борис Гуро) – ученый энергетик из Китая;
- Галина Рыжко (в ранних версиях Василий Рыжко) – "заяц" на борту.
Роман повествует о том, как СССР в конце 1950-х отправляет экспедицию на корабле "Венера-1" для исследования одноименной планеты и поиска ультразолота. После взлета команда обнаруживает "зайца" на борту. Несмотря на все проблемы, в том числе и перегрузки на борту, корабль таки садится на Венере.
"Аргонавты Вселенной" / Фото "Чтиво"
Группа исследует планету, находят не только ультразолото и после всех приключений возвращаются на Землю и приземляются в Азовском море.
Так, стоит заметить, что в своем романе Владимир Владко прогнозировал страна соцлагеря главное место в покорении космоса.
Интересно, что Павел Попович, первый украинец-космонавт говорил, что Владко невероятно точно описал процесс полета в космос и особенно хорошо описал невесомость.
Последний раз роман издавали только в 1990 году. После восстановления Украиной независимости переизданий не происходило. Интересно, что есть версии о японских изданиях книги, которые якобы очень популярны, однако подтверждения этой информации нет.