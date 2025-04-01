Последствия будут катастрофическими: в Арктике зафиксировали рекордно низкий уровень зимнего льда

Этой зимой площадь морского льда, покрывающего Арктику, упала до самого низкого уровня за всю историю наблюдений. Исследователи заявили, что это является зловещим сигналом о последствиях изменения климата в регионе, который быстрее всего нагревается в мире.

По состоянию на 22 марта образовалось примерно 14,32 миллиона квадратных километров льда, что является наименьшим показателем с начала спутниковых наблюдений в 1970-х годах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Какие угрозы возникают из-за глобального потепления

Март обычно является пиковым сезоном для арктического морского льда. После месяцев непрерывной полярной темноты условия становятся холодными, и большая часть океана замерзает.

Геофизик Дартмутского университета Дон Перович говорит, что морской лед "громко и четко говорит о том, что происходит потепление".

В Антарктиде, которая исторически была более изолированной от последствий антропогенного потепления, морской лед сократился в марте до второго самого низкого уровня за всю историю наблюдений. Исследование, опубликованное в феврале в журнале Nature, показало, что ледники Земли уменьшаются ускоренными темпами.



Ситуация в Арктике свидетельствует о глобальном потеплении / Фото Pexels

По словам Перовича, максимальная площадь льда в Арктике в этом году была примерно на 80 290 квадратных километров меньше, чем предыдущий антирекорд.

Исследования показывают, что за последние четыре десятилетия Арктика нагревалась в четыре раза быстрее, чем остальной земной шар.

В этом году в Арктике так мало морского льда, что больше солнечного света сможет достичь открытого океана, который поглощает более 90 процентов радиации, попадающей на него. Это приведет к дальнейшему потеплению региона, ускоряя таяние льда и открывая еще больше воды для света.



Зимний морской лед в Арктике достиг рекордно низкого уровня / Фото Unsplash

Последствия потепления в Арктике будут ужасными для тюленей, белых медведей и других диких животных, которые зависят от стабильной морской ледяной платформы, чтобы рожать свое потомство и охотиться на пищу. Это также приведет к тому, что километры береговой линии будут подвержены ударам океанских волн, что ускорит эрозию, которая грозит смещением некоторых населенных пунктов в море.

Но последствия будут ощутимы и в местах, удаленных от полюсов. Исследования показывают, что полная потеря арктического морского льда повысит глобальную температуру на столько же, на сколько добавит триллион тонн углекислого газа в атмосферу. Изменения в Арктике также могут вызвать более экстремальные погодные условия по всему миру.