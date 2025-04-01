Наслідки будуть катастрофічними: в Арктиці зафіксували рекордно низький рівень зимового льоду

Цієї зими площа морського льоду, що вкриває Арктику, впала до найнижчого рівня за всю історію спостережень. Дослідники заявили, що це є зловісним сигналом про наслідки зміни клімату в регіоні, який найшвидше нагрівається у світі.

Станом на 22 березня утворилося приблизно 14,32 мільйона квадратних кілометрів льоду, що є найменшим показником з початку супутникових спостережень у 1970-х роках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Які загрози виникають через глобальне потепління

Березень зазвичай є піковим сезоном для арктичного морського льоду. Після місяців безперервної полярної темряви умови стають холодними, і більша частина океану замерзає.

Геофізик Дартмутського університету Дон Перович каже, що морський лід "голосно і чітко говорить про те, що відбувається потепління".

В Антарктиді, яка історично була більш ізольованою від наслідків антропогенного потепління, морський лід скоротився у березні до другого найнижчого рівня за всю історію спостережень. Дослідження, опубліковане в лютому в журналі Nature, показало, що льодовики Землі зменшуються прискореними темпами.



Ситуація в Арктиці свідчить про глобальне потепління / Фото Pexels

За словами Перовича, максимальна площа льоду в Арктиці цього року була приблизно на 80 290 квадратних кілометрів меншою, ніж попередній антирекорд.

Дослідження показують, що за останні чотири десятиліття Арктика нагрівалася в чотири рази швидше, ніж решта земної кулі.

Цього року в Арктиці так мало морського льоду, що більше сонячного світла зможе досягти відкритого океану, який поглинає понад 90 відсотків радіації, що потрапляє на нього. Це призведе до подальшого потепління регіону, прискорюючи танення льоду й відкриваючи ще більше води для світла.



Зимовий морський лід в Арктиці сягнув рекордно низького рівня / Фото Unsplash

Наслідки потепління в Арктиці будуть жахливими для тюленів, білих ведмедів та інших диких тварин, які залежать від стабільної морської крижаної платформи, щоб народжувати своє потомство і полювати на їжу. Це також призведе до того, що кілометри берегової лінії будуть піддані ударам океанських хвиль, що прискорить ерозію, яка загрожує зсувом деяких населених пунктів у море.

Але наслідки будуть відчутні і в місцях, віддалених від полюсів. Дослідження показують, що повна втрата арктичного морського льоду підвищить глобальну температуру на стільки ж, на скільки додасть трильйон тонн вуглекислого газу в атмосферу. Зміни в Арктиці також можуть спричинити більш екстремальні погодні умови по всьому світу.