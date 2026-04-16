8-летний мальчик исполнил гимн Украины на жестовом языке и растрогал всю сеть

Трогательная история о 8-летнем Ефиме, который исполнил гимн Украины на жестовом языке в общественном транспорте, стремительно распространилась по сети. Ее опубликовала мама мальчика Леонила и сообщение быстро стало вирусным.

На платформе тредс недавно стремительно набрал популярность сообщение Леонилы – мамы, которая поделилась короткой, но очень сильной историей из своей жизни. Во время поездки в общественном транспорте она записывала видеосообщение мужу.

И в этот момент краем глаза заметила нечто особенное: ее 8-летний сын Ефим, который не слышит, исполнял гимн Украины на жестовом языке. 24 Канал пообщался с Леонилой, чтобы узнать больше об этой истории и повседневной жизни ее сына.

История, которая тронула сеть: как мальчик жестовым языком "спел" гимн Украины

Как Ефим исполнил гимн Украины: смотреть видео

Какой была ваша первая реакция, когда вы увидели, что ваш сын исполняет гимн на жестовом языке?

Моя реакция была искренне положительной. Развитие глухого ребенка в условиях нашей страны, где идет война – это очень важно. Особенно сейчас, когда тема инклюзии активно развивается и приобретает более глубокий смысл.

Я бесконечно благодарна специальной школе номер 18 в Днепровском районе Киева. Именно там мой сын Ефим получил первые важные знания: понимание, что такое минута молчания, что означает гимн Украины и как его чувствовать, даже без звука. Несмотря на военное положение, школа продолжает работать.

Ефим / фото предоставлены 24 Каналу

Учителя преданно выполняют свое дело, вкладывая силы и душу, чтобы дети получали качественные знания. И это имеет огромное значение. Я сама родилась в семье с нарушением слуха, и мой муж также глухой. Наши дети растут в этой среде – и это естественно для нас. Важно понимать: сообщество глухих имеет ценность. Дети должны расти рядом с теми, кто похож на них – так они лучше развиваются, коммуницируют и социализируются.

Как вы отреагировали на вирусность публикации? Почему она так откликнулась людям?

Честно говоря, это стало для меня неожиданностью. Я всегда осторожно отношусь к публикации детей в соцсетях. Если и делюсь, то так, чтобы не открывать их полностью. Но со временем я поняла: когда ребенок подрастет, он может спросить: "Почему меня нет в воспоминаниях, в фото, в школьной жизни онлайн?"

Ефим / фото предоставлены 24 Каналу

Тогда я решила быть менее категоричной. Публиковать только те моменты, которые хочется сохранить как память. И именно такой момент вдруг стал одним из самых чувствительных в сети. Глухота – это не болезнь. Это особенность, отсутствие функции слуха. Но дети этого возраста не воспринимают себя "другими". Они открыты, коммуникабельны, а их родной язык – жестовой. Глухота – это не приговор.

Чем вы занимаетесь и над чем работаете сейчас?

Я полуглухая, имею частичную потерю слуха. Основная моя деятельность – волонтерство в благотворительной организации Международный волонтерский фонд глухих "Слышу сердцем". Вся наша команда – это люди с нарушением слуха, которые помогают таким же людям по всей Украине.

Леонила / инстаграм panni.leonila

В 2024 году мы работали на востоке Украины – в городах Донецкой и Харьковской областей. Доставляли гуманитарную помощь в семь городов, где проживают люди с нарушением слуха, в частности пожилые. Часть этих территорий, к сожалению, уже оккупирована. Также мы подготовили и распространили 3724 новогодних подарочных набора для детей из 45 учебных заведений. Я горжусь быть частью этого движения и освещать важные темы о сообществе глухих.

Мой сын Ефим также приобщается к волонтерству. Как-то он подошел к вице-президенту фонда и спросил, где его форма. Это было очень искренне и трогательно. Он растет с пониманием: глухие могут все. И это формирует в нем уверенность, которой не научишь словами – только примером.

Ефим / фото предоставлены 24 Каналу

Также я работаю контент-менеджером: веду сайт idvf.org і социальные сети, где рассказываю истории и культуру глухих. Мой книжный клуб начался в 2023 году как проект, чтобы развивать читательскую культуру среди глухих. Я верю, что со временем это станет частью нашей среды. Сейчас это больше мое хобби.

Книги для меня – как тихая гавань. Они помогают снять напряжение, отвлечься от реальности войны. У каждого есть свой способ восстановления. Мой – это книги, в которые я погружаюсь.

История Ефима стала примером того, как даже в непростых условиях формируется сознательное поколение, которое чувствует свою страну: по-своему, но не менее глубоко.