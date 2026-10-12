Решите уравнение одним движением: эта головоломка сбила с толку многих

Головоломки со спичками – отличный способ проверить свою внимательность и логическое мышление. Некоторые из них кажутся простыми лишь на первый взгляд, ведь для правильного ответа нужно найти нестандартное решение.

Эта головоломка стала популярной в сети и заставила многих пользователей хорошенько поразмыслить. 24 Канал предлагает попробовать исправить неверное уравнение, переместив всего одну спичку.

Какое уравнение нужно исправить

Перед вами неверное уравнение: -70 + 5 = 15, составленное из 26 спичек. Ваша задача – переместить только одну спичку так, чтобы математическое выражение стало верным.

Головоломка со спичками / Фото MAARIV

Не спешите подглядывать в ответ. Внимательно рассмотрите цифры и математические знаки. Возможно, вы найдете решение быстрее, чем ожидаете.

Как решить головоломку

Чтобы исправить уравнение, нужно переместить верхнюю горизонтальную спичку из цифры 7 и прикрепить ее к знаку минус перед числом 70.

В результате цифра 7 превратится в 1, а знак минус станет плюсом. Так мы получим правильное уравнение: +10 + 5 = 15.

Решение головоломки / Фото MAARIV

Итак, для решения этой головоломки достаточно всего одного движения.