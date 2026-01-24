Эта головоломка ставит в тупик даже профи: как превратить два квадрата в три

В сети распространяется головоломка со спичками, которая ставит в тупик даже опытных любителей логических задач. Нужно передвинуть всего четыре спички, чтобы превратить конструкцию из двух квадратов в три.

На первый взгляд, головоломка кажется достаточно легкой, но решить ее с первого раза удается немногим. Об этом сообщает Genius Puzzles.

В чем идея головоломки?

Эта головоломка построена на простой, но хитрой идее. Из спичек составлено два квадрата: большой из 12 спичек и меньший из четырех, размещен в самом центре. На первый взгляд, конструкция кажется завершенной и такой, что не оставляет пространства для изменений.

Головоломка с квадратами / Фото Genius Puzzles

Задача заключается в том, чтобы из этой фигуры получить ровно три квадрата, передвинув только четыре спички. Заметим, что новые квадраты могут иметь разные размеры. Именно это условие значительно усложняет задачу.

Как решить головоломку?

Для решения необходимо поработать с углами большого квадрата. Две спички с одного угла переносят так, чтобы сформировать квадрат среднего размера, использовав угол малого внутреннего. То же выполняют с противоположной стороны, формируя еще один квадрат.

Решение головоломки / Фото Genius Puzzles

В итоге получается композиция из трех квадратов, где два больших частично перекрываются, а в зоне их пересечения появляется третий – меньший.

Какая головоломка считается самой дорогой в мире?

Как пишет "Книга рекордов Гиннеса", самая дорогая головоломка в мире была продана на благотворительном художественном аукционе в поддержку некоммерческой организации The Golden Retriever Foundation. Она стоила 27 тысяч долларов.

Уникальный деревянный пазл ручной работы был создан по заказу американской художницы Рэйчел Пейдж Эллиотт.

Пазл состоял из 467 взаимосвязанных элементов, многие из которых были вырезаны по авторским эскизам птиц, котов, лошадей и золотистых ретриверов в разных позах. В композицию также входил подписанный принт под названием "Прогулка", на котором изображен золотистого ретривера и пятерых щенков, играющих на траве.

