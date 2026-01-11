Эту головоломку решают единицы: переместите одну спичку, чтобы уравнение стало правильным
- Головоломка со спичками заключается в том, чтобы переместить одну спичку в уравнении 3+3=8, чтобы получить правильный результат 5+3=8.
- Старейшей известной математической головоломкой считается "Стомахион" от Архимеда, которая состоит из 14 элементов внутри квадрата.
Все популярнее в сети становится головоломка со спичками, которая заставляет сильно напрячь логику. Нужно переместить только одну спичку, чтобы сделать уравнение правильным, однако, правильный ответ с первой попытки находят далеко не все.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на MindYourLogic.
Смотрите также Головоломка, которая под силу единицам: образуйте квадрат, передвинув только одну спичку
Какова суть математической головоломки?
На картинке можно увидеть неправильное уравнение 3+3=8, составленное из спичек. Нужно внимательно рассмотреть цифры и найти способ исправить ошибку, передвинув только одну спичку.
Головоломка со спичками / Фото MindYourLogic
Хотя может казаться, что решение здесь очень простое, стоит подумать несколько раз, ведь многие допускают ошибку в начале.
Как решить головоломку?
Решение оказывается неожиданным. Достаточно убрать одну спичку с цифры 3 и перенести ее на другую 3, превратив ее в 5.
Решение головоломки со спичками / Фото MindYourLogic
В результате мы получим корректный математический пример – 5+3=8.
Какая самая старая известная головоломка?
Как пишет Maths Careers, древнейшей известной математической головоломкой считают "Стомахион". Ее описание сохранилось в "Палимпсесте Архимеда" – копии текста древнегреческого математика Архимеда, который родился около 287 года до нашей эры.
"Стомахион" – это так называемая головоломка-разрез. Она состоит из 14 отдельных элементов, размещенных внутри квадрата.
"Стомахион" / Фото Maths Careers
Считается, что Архимед предлагал другим восстановить квадрат, правильно соединив все части "стомахиона". Также существует предположение, что эти элементы использовали для создания различных образов, в частности фигур животных или птиц.
Какие еще есть головоломки со спичками?
В сети также популярна другая математическая головоломка со спичками. В ней нужно сделать правильным выражение 6×7=39, передвинув только две спички.
Чтобы выражение стало правильным, оно должно превратиться в 5х7=35. На первый взгляд, это задание может показаться невозможным, но это не так.
Для этого нужно убрать нижнюю вертикальную спичку с цифры 6 и верхнюю вертикальную справа с цифры 9 в числе 39.