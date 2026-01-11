Цю головоломку розв'язують одиниці: перемістіть один сірник, аби рівняння стало правильним

Дедалі популярнішою в мережі стає головоломка із сірниками, яка змушує добряче напружити логіку. Потрібно перемістити лише один сірник, аби зробити рівняння правильним, однак, правильну відповідь з першої спроби знаходять далеко не всі.

Яка суть математичної головоломки?

На зображенні можна побачити неправильне рівняння 3+3=8, складене із сірників. Потрібно уважно розглянути цифри та знайти спосіб виправити помилку, пересунувши лише один сірник.

Головоломка з сірниками / Фото MindYourLogic

Хоч може видаватися, що рішення тут дуже просте, варто подумати кілька разів, адже багато хто припускається помилки на початку.

Як розв'язати головоломку?

Рішення виявляється несподіваним. Достатньо прибрати один сірник з цифри 3 та перенести її на іншу 3, перетворивши її на 5.

Розв'язання головоломки з сірниками / Фото MindYourLogic

У результаті ми отримаємо коректний математичний приклад – 5+3=8.

Яка найстаріша відома головоломка?

Як пише Maths Careers, найдавнішою відомою математичною головоломкою вважають "Стомахіон". Її опис зберігся у "Палімпсесті Архімеда" – копії тексту давньогрецького математика Архімеда, який народився близько 287 року до нашої ери.

"Стомахіон" – це так звана головоломка-розріз. Вона складається з 14 окремих елементів, розміщених всередині квадрата.

"Стомахіон" / Фото Maths Careers

Вважається, що Архімед пропонував іншим відновити квадрат, правильно поєднавши всі частини "стомахіону". Також існує припущення, що ці елементи використовували для створення різних образів, зокрема фігур тварин або птахів.

