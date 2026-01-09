Наприклад, потрібно пересунути 2 сірники так, щоб вираз став правильним. Про це пише 24 Канал із посиланням на OBOZ.UA.

Дивіться також Не Клеопатра: хто була найвпливовіша жінка Стародавнього Єгипту

Що це за загадка?

У мережі поширюють головоломку, яку потрібно вирішити. відповідно до умов із виразу 6 х 7 = 39 треба зробити математично правильний, адже зараз він, очевидно, таким не є. Для цього дозволено пересунути лише два сірники.

Для вирішення задачі недостатньо просто розуміти принципи математики. Потрібно мислити креативно та стратегічно, адже треба зрозуміти, які саме з 24 сірників варто прибрати. Не варто очікувати, що ви вирішите цю головоломку швидко, тому подумайте, як слід.

Насправді ж відповідь існує. Для того, аби вираз став правильним, він має перетворитись у 5 х 7 = 35. Для цього варто провести кілька маніпуляцій: прибрати із цифри 6 нижню вертикальну паличку ліворуч, а з цифри 9 у числі 39 – верхню вертикальну праворуч.



Головоломку можна вирішити / Фото AdobeStock

У такому вигляді вираз стає правильним.

Що ще поширюють у мережі?

У threads обговорюють, як би виглядав каст "Гри престолів", якби серіал знімали в Україні, з визначенням претендентів на головні ролі.

Допис про українських акторів у "Грі престолів" зібрав майже 400 тисяч переглядів, багато вподобань і коментарів.

У мережі радять заклади