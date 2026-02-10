Головоломка для гениев: передвиньте спички, чтобы монета оказалась внутри

Логические головоломки – это простой способ потренировать мозг. Они помогают развивать внимательность и пространственное мышление, а еще находить нестандартные решения.

Особую популярность в последнее время получили задания со спичками. Ресурс Scientific American разместил задание, которое заставит немного задуматься.

Как сделать так, чтобы монетка оказалась внутри?

Перед вами домик составлен из спичек, справа него – монета. Для решения нужно переместить 3 спички так, чтобы монета оказалась внутри домика.

Условия головоломки следующие:

Разрешено передвинуть только 3 спички;

Монету запрещено двигать;

После изменений фигура должна все равно оставаться домиком – со стенами, крышей и нижней линией.

Это задание действительно сложное. Легким оно может показаться только для людей, которые постоянно разгадывают такие задачи. Однако секрет решения довольно прост.



Задача, которая требует решения / Фото Scientific American

На самом деле домик может не обязательно оставаться в том же положении. Его можно развернуть, сохранив при этом структуру фигуры.



Решенная головоломка / Фото Scientific American

Чем полезны головоломки?

Головоломки имеют преимущества для умственного и эмоционального развития, пишет Martha Stewart. Они улучшают когнитивные функции, память и совершенствуют навыки решения проблем.

Физические пазлы, которые надо складывать руками, положительно влияют на физическое развитие. Они действуют как медитативная практика, которая стимулирует высвобождение дофамина для лучшего настроения. Кроме того, они еще и укрепляют мелкую моторику, а когда их составляют в социальной атмосфере – поощряют к командной работе.

